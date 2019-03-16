Главная » Невероятное в мире, Новые технологии

346 жертв и неделя на «новую прошивку»: как Boeing «починит» 737 MAX

12:06. 16 марта 2019 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:
346 жертв и неделя на «новую прошивку»: как Boeing «починит» 737 MAX | Русская весна

Компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7–10 дней.

Об этом 16 марта пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов.

Ранее компания уже заявляла о намерении представить обновленное программное обеспечение для самолетов этой модели, однако точные сроки не указывались. В заявлении компании тогда отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing «разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max».

13 марта власти США предположили, что обновление программного обеспечения самолетов Boeing 737 Max для их большей безопасности займет несколько месяцев.

Напомним, в Boeing под давлением общественности всё же выпустили обращение с рекомендацией приостановить полеты всех 737 MAX, при этом в компании подчеркнули, что «уверены в их безопасности».

Уже известно, что у рухнувших в Эфиопии и Индонезии новейших лайнеров возникли общие проблемы, которые привели к катастрофам.

В двух крушениях погибли 346 человек.

Читайте также: Секреты «Сайги»: необычная история карабина на базе автомата Калашникова (ФОТО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1552725433

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ужин в Кремле — дело принципа!
...бастиона Петропавловской Крепости. Но как бы к этому поступку...что произошедшее было похоже, как минимум на абсурд. Настоящие ...у моей жены. Самсонова: — Какая? Навальный: — Белый Ford». http... быстро забывается. Возможно, как человек, как политик, для многих он...
Кто задумал расправиться с Ладой-Русь? [Политический заказ]
... создавался смутный пугающий образ секты как некой организации, где люди теряют... основательница Школы Светлана Пеунова пригласила, как она думала, коллег из столичной... госкорпорации «Ростех», «Рособоронэкспорту», таким людям как Сергей Чемезов (друг Путина с...
Речь президента Ирана Махмуда Ахмадинежада на 65-й генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2010
..., недвусмысленно намекающего на неизбежный приход Нового Мирового Порядка. СКАЧАТЬ с Турбобит...
86% населения разделяет мнение Полторанина
...Но там, где население против, как в Швейцарии, миграция конкретно ограничивается...саммите» выступил Владимир Путин. Премьер, как известно, большой поклонник амурских тигров...этническую картину, окончательно искореняя русских как народ. Сегодня разные деятели, ...
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
ВОСЕМЬ СВЯЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ
... приносились жертвы, устраивались праздники… И передавался от старого вождя новому дубовый посох... белыми лепестками воспринимались нашими предками как земные звезды. Звезды – глаза ...Делать это следует осторожно, потому как оборвать сразу два лепестка – очень...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>