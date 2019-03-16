346 жертв и неделя на «новую прошивку»: как Boeing «починит» 737 MAX

Компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7–10 дней.

Об этом 16 марта пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов.

Ранее компания уже заявляла о намерении представить обновленное программное обеспечение для самолетов этой модели, однако точные сроки не указывались. В заявлении компании тогда отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing «разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max».

13 марта власти США предположили, что обновление программного обеспечения самолетов Boeing 737 Max для их большей безопасности займет несколько месяцев.

Напомним, в Boeing под давлением общественности всё же выпустили обращение с рекомендацией приостановить полеты всех 737 MAX, при этом в компании подчеркнули, что «уверены в их безопасности».

Уже известно, что у рухнувших в Эфиопии и Индонезии новейших лайнеров возникли общие проблемы, которые привели к катастрофам.

В двух крушениях погибли 346 человек.

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