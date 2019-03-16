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1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте

11:06. 16 марта 2019 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:


1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу


В прохладный день под пасмурным небом пляжи Ялты пустынны.13 июля


Вид Ялты. На переднем плане виден один из городских пляжей.14 июля


Местные жители и туристы отдыхают на одном из пляжей. 14 июля


Местные жители и туристы отдыхают на диком пляже. 14 июля


Местные жители и туристы прогуливаются по набережной. 14 июля


Местные жители и туристы прогуливаются по набережной. 14 июля


Деревянные головы богатырей украшают верхушки ограды, которая окружает «сказочную страну», небольшой детский парк.15 июля


Деревянные головы богатырей украшают верхушки ограды, которая окружает «сказочную страну», небольшой детский парк.15 июля


Деревянные головы богатырей украшают верхушки ограды, которая окружает «сказочную страну», небольшой детский парк.15 июля


Деревянные головы богатырей украшают верхушки ограды, которая окружает «сказочную страну», небольшой детский парк.15 июля


«Волга» ожидает пассажиров на набережной перед пансионатом. Район является пешеходной зоной. 15 июля


Два полностью заполненных прогулочных катера на узкой пристани. 15 июля


Этот человек явно не страдает от головокружения, иначе он не выбрал бы довольно опасное место для рыбалки. 16 июля


Окрестности Ялты. Ласточкино гнездо. 16 июля


Окрестности Ялты. В саду государственной винодельни Массандра в одноименном селе. 16 июля


Окрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Дети из лагеря «Морской» возле памятника Неизвестному солдату


Окрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Дети из лагеря «Морской»


Окрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Занавесок на окнах недостаточно, чтобы защитить этих детей от солнечного света


Окрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Занавесок на окнах недостаточно, чтобы защитить этих детей от солнечного света


Окрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Июль


Окрестности Ялты. Одно из зданий лагеря «Морской» во Всесоюзном пионерском лагере «Артек»

Источник: https://humus.livejournal.com/6519987.html

Метки: история, крым, Россия, фото, ялта

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Один комментарий»

  • 238 190
    Айва 16 марта 2019 в 12:04 Ссылка
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    Ну что это за “сказочная страна”? Называлось это место “Поляна Сказок”. Бывала и там и в прочих сфотографированных местах. 72 год. Была жара и в августе холера, боялись, что не выедем из Крыма вовремя. Но обошлось. Спасибо за ожившие воспоминания.

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