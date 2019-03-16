1972. Фрэнк Баумгарт в Ялте

В прохладный день под пасмурным небом пляжи Ялты пустынны.13 июляВид Ялты. На переднем плане виден один из городских пляжей.14 июляМестные жители и туристы отдыхают на одном из пляжей. 14 июляМестные жители и туристы отдыхают на диком пляже. 14 июляМестные жители и туристы прогуливаются по набережной. 14 июляМестные жители и туристы прогуливаются по набережной. 14 июляДеревянные головы богатырей украшают верхушки ограды, которая окружает «сказочную страну», небольшой детский парк.15 июляДеревянные головы богатырей украшают верхушки ограды, которая окружает «сказочную страну», небольшой детский парк.15 июляДеревянные головы богатырей украшают верхушки ограды, которая окружает «сказочную страну», небольшой детский парк.15 июляДеревянные головы богатырей украшают верхушки ограды, которая окружает «сказочную страну», небольшой детский парк.15 июля«Волга» ожидает пассажиров на набережной перед пансионатом. Район является пешеходной зоной. 15 июляДва полностью заполненных прогулочных катера на узкой пристани. 15 июляЭтот человек явно не страдает от головокружения, иначе он не выбрал бы довольно опасное место для рыбалки. 16 июляОкрестности Ялты. Ласточкино гнездо. 16 июляОкрестности Ялты. В саду государственной винодельни Массандра в одноименном селе. 16 июляОкрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Дети из лагеря «Морской» возле памятника Неизвестному солдатуОкрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Дети из лагеря «Морской»Окрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Занавесок на окнах недостаточно, чтобы защитить этих детей от солнечного светаОкрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». Занавесок на окнах недостаточно, чтобы защитить этих детей от солнечного светаОкрестности Ялты. Пионерский лагерь «Артек». ИюльОкрестности Ялты. Одно из зданий лагеря «Морской» во Всесоюзном пионерском лагере «Артек»

Источник: https://humus.livejournal.com/6519987.html