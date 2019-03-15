Сводки от ополчения Новороссии 15 марта 2019
- 21:37 Новые жертвы украинского «Молота» — на занятиях по боевой подготовке погибли военные ВСУ.
- 20:59 Из-за жадности Порошенко ожидается увеличение потерь среди бойцов ВСУ.
- 18:26 Небоевые потери ВСУ за неделю достигли 13 человек – Басурин.
- 17:59 Семь дней без света, обстрелы не прекращаются. Обстановка в Коминтерново.
- 06:00 Кровавый бой 9 мая в Мариуполе: комбат «Востока» рассказал, что произошло на самом деле.
- 05:00 Секреты спецназа ДНР (ВИДЕО).
Новые жертвы украинского «Молота» — на занятиях по боевой подготовке погибли военные ВСУ
Трое военнослужащих ВСУ погибли на занятиях по боевой подготовке в результате разрыва нового украинского миномета «Молот».
Об этом сообщил и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.
«На военном полигоне оперативного командования „Запад” в Ровенской области в ходе занятий по боевой подготовке произошел разрыв ствола миномета „Молот”», — сказал он.
«Чуть ли не лучший образец вооружения оборонной промышленности Украины, изготовленный из низкопробной стали, в очередной раз стал причиной гибели троих военнослужащих 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины», — отметил Филипоненко, добавив, что «традиционно все факты будут тщательно скрываться командованием бригады от вышестоящего руководства и родственников погибших, которым впоследствии объявят, что военнослужащие самовольно оставили часть».
Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких случаях гибели военнослужащих во время учебных и боевых стрельб из минометов «Молот», разработанных на Украине на базе советского 82-мм миномета.
Читайте также: Более половины украинцев высказались за автономию для Донбасса, — опрос
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Из-за жадности Порошенко ожидается увеличение потерь среди бойцов ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Небоевые потери ВСУ за неделю достигли 13 человек – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Семь дней без света, обстрелы не прекращаются. Обстановка в Коминтерново
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Кровавый бой 9 мая в Мариуполе: комбат «Востока» рассказал, что произошло на самом деле
Известный ополченец, командир бригады «Восток», командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») рассказал о кровавых событиях 9 мая 2014 года в Мариуполе.
«События девятого мая в Мариуполе описывают по-разному, — я очень кратко расскажу, как все было на самом деле. Только несколько человек, включая меня, знают настоящие обстоятельства, потому что большая часть штурмовавшей группы была в тот же день, девятого мая, вместе с семьями вывезена мной из Мариуполя и определена в «Восток». По причине того, что спасшись из УВД, почти все избавились от связи, четверых эвакуировать не удалось, и сейчас они в украинской тюрьме — в списки на обмен их принципиально Украина не включает.
Итак. Группа в составе немногим более десяти человек решила взять под контроль здание УВД. Проникнуть в него труда не составило — как выяснилось, его никто усиленно не охранял.
Но уже на заходе по группе был открыт снайперский огонь с крыш соседних домов, и один из последних входящих был убит, а один ранен, и его затащили внутрь. Судьба его сегодня неизвестна. Снайперы на крышах натолкнули меня на мысль, что о штурме знали и готовились, а снайперским огнём группу как будто затолкнули и закупорили.
Со слов одного из участников, второй этаж, как и первый, оказался пуст, но на третьем они увидели баррикаду поперёк коридора и людей в чёрном, которые открыли по ним огонь, вынудив искать убежища на втором этаже. Дальше начался ад. Снаружи их начали расстреливать из крупного калибра, они забились в одну из дальних комнат, в здании начался пожар.
Постепенно к зданию начали стягиваться люди, обстрел прекратился, и выяснилось, что из штурмовавших больше никто практически не пострадал — одному щепой от дверного косяка повредило глаз. Они сообразили вырвать оконную решетку, оружие и верхнюю одежду они бросили в комнате, и в нижнем белье начали спускаться прямо в толпу, в которой уже появились пожарные. Они-то и помогли людям спуститься, а в толпе народ снимал с себя одежду и отдавал им, чтобы они могли скрыться. Это очень вкратце.
А рассказал я про это потому, что у этой истории есть и другая сторона. После случившегося в Мариуполе я взял крепко в оборот командование внутренних войск в Донецке и установил, что оружие стрелявшим «снаружи» — а это был «Азов» — было выдано командиром войсковой части внутренних войск в Мариуполе по приказу начальника Восточного территориального командования внутренних войск полковника Лебедя. Я начал на него охоту, и через несколько дней установил его адрес — он периодически менял места ночлега, и почти никого не ставил в известность, где будет ночевать в очередной раз.
На подъезде к дому мы его блокировали и произвели захват. Позже он подтвердил, что по приказу киевского руководства он полностью раздал оружие в Мариуполе Азову, а те после акции возле УВД на отходе взорвали оружейную, чтобы замести следы. Несколько дней спустя я обменял Лебедя в донецком аэропорту на захваченного в боях под Славянском одного из наших командиров. Этот акт был закончен, но вопросов после себя он оставил очень много. Я до сих пор думаю, что штурм не был случайностью — он был частью плана по устрашению. Кто-то среди штурмовавших допустил утечку, или кто-то из их близкого окружения, но детали, которыми я не стал перегружать повествование, говорят мне об этом очень красноречиво. А милиция на третьем этаже пострадала, потому что Азов стрелял хаотично по всем этажам, не разбирая, где условные свои, а где чужие.
Но вернусь к Азову и Нацкорпусу. Хочу сказать одно: даже меня и моих ресурсов хватило бы, чтобы зачистить эту мразь с лица земли и забыть о них. Но эти ублюдки, выкормленные и выхоленные властью, знали, что их ждёт на нашей земле!
И потому спрятались за регулярной армией, которую им предоставили те же, кто предоставил и оружие в Мариуполе. Соберите всю эту мразь, все эти нацбаты и просто посчитайте, сколько их. Только того, что собрала Донецкая и Луганская земля вместе с добровольцами хватит, чтобы придавить этих гнид одним ногтем. Восток насчитывал порядка четырёх тысяч бойцов, и он был только одним из крупных подразделений, — а сколько этих?
Если бы вся здоровая украинская земля мобилизовалась, то эти недоноски закончили бы судьбой своих бандеровских предков. Но на их стороне выступили элиты и власть. И кто-то может назвать эту власть не фашистской? Элиты дали деньги, а власть дала им армию и весь силовой блок. Теперь элиты в предвыборной риторике вздымают руки и взывают к миру, а власть делает вид, что порождённые ею силы ей враждебны. Нет, вы есть одна суть и одна природа — только представленная в вариациях. И пока вы будете править в Украине — эти отродья будут топтать многострадальную землю.
А мы будем делать своё дело, пока живы, потому что каждый продолжает дело своих предков: вы своих, а мы — своих. Но наши победили, а не ваши — победим и мы».
Читайте также: Украинка отказалась целоваться с Порошенко на митинге (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Секреты спецназа ДНР (ВИДЕО)
«Хамелеон» — военнослужащий спецподразделения Внутренних войск МВД ДНР — о противнике, о его поведении, мотивации и действии в зоне конфликта.
Об испытании, которое приходится пройти за право ношения берета спецназа.
А также о том, как остаться человеком на войне — тяжело, но можно. Главное — не жаждать убийства.
Читайте также: Точный выстрел: донецкий снайпер наказал гранатомётчика-фашиста из ВСУ (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
Эта мразь и здесь окопалась,с утра до вечера грамотно и с усердием поливает действующую власть сама ничем не рискуя.Используя чужой ресурс как свой,да еще и нагло требуя себе особенных привилегий,и точно так же охотясь скопом за всеми кто хоть раз выскажет поддержку Путину.Надеюсь по новому закону вас все таки зачистят за ложь и клевету,тогда пойдете искать себе работку в другом месте,хоть мыслительную часть оторвете от дивана,глядишь и протэстное движение увеличиться за счет “беззаботных афтуров”,а то все штаны протерли,а дела нет.)
loading...
Степаныч, тут статья на Конте размещена ,что в силу малого прироста населения и больших задач дана команда о привлечении 5 млн.!! до 2025года .,может фейк надеюсь.Представляешь,ведь хохлы попрут,я их теперь боюсь,они же безбашенные ,рожденные от серых и оттоптались по ним и поляки и кто угодно с этим их криптохристианством без совести и чести и они итак везде зацепились в РФ ,их с удовольствием жиды/гермафродиты берут,они работящие ,злые, но лучше таджиков и узбеков набрать чем их-пусть там передерутся и переубиваются у себя сами лет за 10в уркаине,нормальные в Донбасс перебегут.
loading...
Та они тут такие же бесбашенные давно живут,знаю некоторых,просто вояки из них никудышные,вот донецкие и луганские не хохлы в основе своей,потому и держаться,и этой нацбатовской мразоте их не взять,потому духу у них хватает только в шаровары накласть,знаю это еще с армии.)Майдан то у нас можно из кого угодно набрать,дело то все в организаторах и финансировании,а в этом у них провал за провалом,вот и отыгрываются тут на сайте большинством,вон какой бандерлог внизу сразу вырос,не иначе как в окопах сидит,на диване.)))
loading...
*****-то не пишите, ********* донецкая.