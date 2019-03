США и Канада ввели новые санкции против России

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

The following entities have been added to OFAC's SDN List:

В дополнение к санкциям со стороны ЕС https://colonelcassad.livejournal.com/4844677.html , новые санкции против РФ ввели США и Канада.США помимо персональных санкций против пограничников, ввели санкции против ряда крымских компаний, а также предприятий судостроительной отрасли.(a.k.a. MEDVIEDIEV, Gennadiy Nikolayevich); DOB 14 Sep 1959; citizen Russia; Gender Male; Deputy Director of the Border Guard Service of the Federal Security Service of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].(Cyrillic: НАЙДЕНКО, Алексей Алексеевич) (a.k.a. NAIDENKO, Aleksey; a.k.a. NAYDENKO, Oleksii Oleksiyovych (Cyrillic: НАЙДЕНКО, Олексій Олексійович)); DOB 02 Jun 1980; POB Donetsk, Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].(a.k.a. ROMASHKIN, Ruslan Aleksandrovich (Cyrillic: РОМАШКИН, Руслан Александрович)); DOB 15 Jun 1976; Gender Male; Head of the Service Command Point of the Federal Security Service of the Russian Federation for the Republic of Crimea and Sevastopol (individual) [UKRAINE-EO13661].(a.k.a. SHEIN, Andrey Borisovich); DOB 19 Jun 1971; POB Ivanovskaya Oblast, Russia; citizen Russia; Gender Male; Deputy Head of the Border Directorate – Head of the Coast Guard Unit of the Federal Security Service of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].(a.k.a. STANKEVICH, Sergey Nikolayevich); DOB 27 Jan 1963; POB Kaliningrad; citizen Russia; Gender Male; Head of the Border Directorate of the Federal Security Service of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].(Cyrillic: ВЫСОЦКИЙ, Владимир Юрьевич) (a.k.a. VYSOTSKIY, Vladimir Yurievich; a.k.a. VYSOTSKYI, Volodymyr Yuriyovych (Cyrillic: ВИСОЦЬКИЙ, Володимир Юрійович)); DOB 07 Apr 1985; POB Crimea, Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].(Cyrillic: АО КОНЦЕРН ОКЕАНПРИБОР) (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KONTSERN OKEANPRIBOR (Cyrillic: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ОКЕАНПРИБОР); a.k.a. JOINT STOCK COMPANY CONCERN OKEANPRIBOR; a.k.a. JSC CONCERN OKEANPRIBOR; a.k.a. KONTSERN OKEANPRIBOR, PAO), 46, Chkalovskii Prospect, St. Petersburg 197376, Russia; Website www.oceanpribor.ru; Registration ID 1067847424160 (Russia); Tax ID No. 7813341546 (Russia) [UKRAINE-EO13662].(Cyrillic: АО ЗАВОД ФИОЛЕНТ) (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZAVOD FIOLENT (Cyrillic: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТБО ЗАВОД ФИОЛЕНТ); a.k.a. JOINT STOCK COMPANY FIOLENT PLANT; a.k.a. JSC FIOLENT PLANT; a.k.a. ZAVOD FIOLENT, PAT), House 34/2, Kievskaya Street, Simferopol, Crimea 295017, Ukraine; Website www.phiolent.com; Tax ID No. 9102048745 (Russia); Registration Number 1149102099640 (Russia) [UKRAINE-EO13685].(Cyrillic: ГУП РК КТБ СУДОКОМПОЗИТ) (a.k.a. GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRIM KONSTRUKTORSKO-TECHNOLOGICHESKOE BYURO SUDOKOMPOZIT (Cyrillic: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КОНСТРУКТОРСКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО СУДОКОМПОЗИТ); a.k.a. KTB SUDOKOMPOZIT, GUP; a.k.a. STATE UNITARY ENTERPRISE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA DESIGN-TECHNOLOGY BUREAU SUDOKOMPOZIT; a.k.a. SUDOKOMPOZIT DESIGN AND TECHNOLOGICAL BUREAU), House 14, Kuibysheva Street, Feodosia, Crimea 298100, Ukraine; Website http://sudocompozit.ru/; Tax ID No. 9108007745 (Russia); Government Gazette Number 00745510 (Russia); Registration Number 1149102094680 (Russia) [UKRAINE-EO13685].(a.k.a. NOVYE PROYEKTY; a.k.a. NOVYYE PROEKTY), Km Mzhd Kievsko 5-I d. 1, Str. 1, 2, Komnata 21, Moscow 121059, Russia; Tax ID No. 9102196207 (Russia); Government Gazette Number 00998197 (Russia); Registration Number 1159102120550 (Russia) [UKRAINE-EO13685].(a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY CONSTRUCTION COMPANY CONSOL-STROI LTD; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY KONSTRUCTION COMPANY KONSOL STROI LTD; a.k.a. LLC CONSOL-STROI LTD; a.k.a. LLC CONSOL-STROI LTD CONSTRUCTION COMPANY; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD; a.k.a. SK KONSOL-STROI LTD; a.k.a. SK KONSOL-STROI LTD, OOO; a.k.a. STROITELNAYA KOMPANIYA KONSOL-STROI LTD), House 16, Borodina Street, Simferopol, Crimea 295033, Ukraine; Website consolstroy.ru; alt. Website consol-stroi.ru; Tax ID No. 9102070229 (Russia); Government Gazette Number 00823523 (Russia); Registration Number 1159102014170 (Russia) [UKRAINE-EO13685].(Cyrillic: ПАО ЗВЕЗДА) (a.k.a. PJSC ZVEZDA; a.k.a. PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ZVEZDA; a.k.a. PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZVEZDA (Cyrillic: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗВЕЗДА)), 123 Babushkina Street, St. Petersburg 192012, Russia; Website www.zvezda.spb.ru; Tax ID No. 7811038760 (Russia); Registration Number 1037825005085 (Russia) [UKRAINE-EO13662].(Cyrillic: ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД) (a.k.a. OJSC YAROSLAVSKY SHIPBUILDING PLANT; a.k.a. OJSC YAROSLAVSKY SHIPYARD; a.k.a. PJSC YAROSLAVSKY SHIPBUILDING PLANT (Cyrillic: ПАО ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД); a.k.a. YAROSLAVL SHIPYARD OPEN JOINT-STOCK COMPANY (Cyrillic: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД)), 1, Korabelnaya Str., Yaroslavl 150006, Russia [UKRAINE-EO13662].(a.k.a. JOINT STOCK COMPANY ZELENODOLSK PLANT NAMED AFTER A.M. GORKY (Cyrillic: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО); a.k.a. JSC ZELENODOLSK PLANT NAMED AFTER A.M. GORKY (Cyrillic: АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО)), 5, Zavodskaya St., Zelenodolsk, Republic of Tatarstan 422546, Russia [UKRAINE-EO13662]. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190315.aspx – цинкКанадский список получился более объемным.Андрей (Андрей) Игоревич Акимов (родился 22 сентября 1953 года)Андрей (Андрей) Владимирович ЧЕРЕЗОВ (родился 12 октября 1967 года)Алексей (Алексей, Алексей) ДЮМИН Геннадьевич (родился 28 августа 1972 года)Сергей (Сергей) Александрович ФУРСЕНКО (родился 11 марта 1954 года)Олег Маркович ГОВОРУН (родился 15 января 1969 года)Евгений (Евгений, Евгений, Евгений, Евгений) Петрович ГРАБЧАК (родился 18 июля 1981 года)КОСАЧЕВ Константин Иосифович (родился 17 сентября 1962 г.)Андрей (Андрей) Леонидович КОСТИН (родился 21 сентября 1956 года)Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ (родился 9 мая 1973 года)Игорь Иванович СЕЧИН (родился 7 сентября 1960 года)Владимир Васильевич УСТИНОВ (родился 25 февраля 1953 года)Тимур Самирович ВАЛЮЛИН (родился 20 декабря 1962 года)Владимир Иванович ЯКУНИН (родился 30 июня 1948 года)Александр (Александр) Александрович (Александрович) ЖАРОВ (родился 11 августа 1964 года)Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ (родился 27 января 1954 года)Геннадий (Геннадий) Николаевич (Николаевич) МЕДВЕДЕВ (родился 14 сентября 1959 года)Сергей (Сергей) Николаевич (Николаевич) СТАНКЕВИЧ (родился 27 января 1963 года)Андрей (Андрей) Борисович ШЕЙН (родился 10 июня 1971 года)Алексей (Алексей, Алексей) Михайлович САЛЯЕВ (САЛЯЕВ, САЛЯЕВ) (родился 4 декабря 1975 года)Андрей (Андрей, Андрей) ШИПИЦЫН Олегович (родился 25 декабря 1969 года)Руслан Александрович РОМАШКИН (родился 15 июня 1976 года)Сергей (Сергей, Сергей) Алексеевич ЩЕРБАКОВ (ЩЕРБАКОВ)Владимир Владимирович ЕРЫГИН (ЕРИГИН) (родился 25 ноября 1955 года)Александр (Александр) Владимирович ДВОРНИКОВ (родился 22 августа 1961 года)Андрей (Андрей) Вячеславович ЮДИН (родился 2 апреля 1962 года)АО Институт Гипростроймост – Санкт-ПетербургПАО МостотрестСтройгазмонтаж Мост ОООЗАО «Интеравтоматика» (также известное как ЗАО «Интеравтоматика (ИА)»)ООО Внешнеэкономическое Объединение ТехнопромэкспортПАО "Силовые машины"Оборонлогистика ООООАО "Сухой Авиация"ОАО Российская Авиастроительная Корпорация МиГЗАО «Туполев» (также известный как ПАО «Туполев»)ООО СтройгазмонтажУгольные Технологии ОООООО «Газ-Альянс» (также известное как «Газ Альянс»)ОАО Объединенная авиастроительная корпорация https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie.aspx?lang=eng – цинкЭта музыка будет вечной…На днях обещаются новые санкции против Венесуэлы, и возможно Кубы.Если КНДР таки запустит ракету, то и Пхеньяну достанется.

