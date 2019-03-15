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Средний возраст населения

19:10. 15 марта 2019 Просмотров - 328 Один комментарий Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8477112.html

Метки: возраст, карта, люди, страны

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Один комментарий»

  • 1873 1633
    Лариса Петрова 15 марта 2019 в 20:42 Ссылка
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    Если в стране большая продолжительность жизни и много стариков, то, естественно, средний возраст населения большой. Подчас это показывает лишь высокий уровень здравоохранения. Япония тому пример.
    С другой стороны, если жизнь у людей в стране короткая, то средний возраст небольшой, но это вовсе не является показателем благополучия. Афганистан это подтверждает.

    Гораздо показательнее были бы данные о рождаемости – сколько детей появляется в той или иной стране в год, скажем, на тысячу населения.

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