Средний возраст населения
19:10. 15 марта 2019 Просмотров - 328 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Забытая реальность
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Если в стране большая продолжительность жизни и много стариков, то, естественно, средний возраст населения большой. Подчас это показывает лишь высокий уровень здравоохранения. Япония тому пример.
С другой стороны, если жизнь у людей в стране короткая, то средний возраст небольшой, но это вовсе не является показателем благополучия. Афганистан это подтверждает.
Гораздо показательнее были бы данные о рождаемости – сколько детей появляется в той или иной стране в год, скажем, на тысячу населения.