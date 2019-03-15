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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 марта 2019

19:09. 15 марта 2019 Просмотров - 273 Нет комментариев Опубликовал:

Полиция и ХАМАС применили против демонстрантов в Газе силу, включая огнестрельное оружие

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Су-25 в Хмеймиме



В Хмеймиме на днях объявились штурмовики Су-25.
Там их уже давненько не наблюдалось, аккурат с прекращения интенсивных боевых действий в Сирии. Как уверяет ISI, на спутниковых фото Хмеймима Су-25 не фиксировались с июля 2018 года.
Но в свете слухов о возможной ограниченной операции САА в Северной Хаме, их появление может быть предвестников интенсификации авиаударов по "Ан-Нусре" в дополнение к артиллерийским ударам САА.

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Последствия авиаудара коалиции США в сирийском Багхузе

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Турция не уступит США в вопросе покупки С-400, — Эрдоган

Турция не уступит США в вопросе покупки С-400, — Эрдоган | Русская весна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил намерение Анкары приобрести российские ЗРК С-400.

«Об отказе от закупки С-400 не может быть и речи», — заявил, в частности, турецкий лидер в интервью телеканалам Habertü rk TV, Show TV и Bloomberg HT.

Он отметил, что Турция готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у нее есть несколько важных критериев, связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК.

«Подход России по этим критериям был очень позитивным», — подчеркнул турецкий лидер.

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Метки: главное, компиляция

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