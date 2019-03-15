Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 марта 2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил намерение Анкары приобрести российские ЗРК С-400.

«Об отказе от закупки С-400 не может быть и речи», — заявил, в частности, турецкий лидер в интервью телеканалам Habertü rk TV, Show TV и Bloomberg HT.

Он отметил, что Турция готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у нее есть несколько важных критериев, связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК.

«Подход России по этим критериям был очень позитивным», — подчеркнул турецкий лидер.

Читайте также: «Города и сёла будут разрушены»: Главарь нацистов призывает к захвату Крыма и Донбасса (ВИДЕО)