Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 марта 2019
- 19:09 Полиция и ХАМАС применили против демонстрантов в Газе силу, включая огнестрельное оружие.
- 17:04 Су-25 в Хмеймиме.
- 12:29 Последствия авиаудара коалиции США в сирийском Багхузе.
- 01:24 Турция не уступит США в вопросе покупки С-400, — Эрдоган.
Полиция и ХАМАС применили против демонстрантов в Газе силу, включая огнестрельное оружие
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Су-25 в Хмеймиме
В Хмеймиме на днях объявились штурмовики Су-25.
Там их уже давненько не наблюдалось, аккурат с прекращения интенсивных боевых действий в Сирии. Как уверяет ISI, на спутниковых фото Хмеймима Су-25 не фиксировались с июля 2018 года.
Но в свете слухов о возможной ограниченной операции САА в Северной Хаме, их появление может быть предвестников интенсификации авиаударов по "Ан-Нусре" в дополнение к артиллерийским ударам САА.
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Последствия авиаудара коалиции США в сирийском Багхузе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Турция не уступит США в вопросе покупки С-400, — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил намерение Анкары приобрести российские ЗРК С-400.
«Об отказе от закупки С-400 не может быть и речи», — заявил, в частности, турецкий лидер в интервью телеканалам Habertü rk TV, Show TV и Bloomberg HT.
Он отметил, что Турция готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у нее есть несколько важных критериев, связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК.
«Подход России по этим критериям был очень позитивным», — подчеркнул турецкий лидер.
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