Сакральная жертва на площади Ленина. Как 13 марта 2014-го неонацисты разжигали войну в Донецке

Пять лет назад, 13 марта 2014 года, в Донецке на площади им. Ленина произошла первая серьёзная стычка приехавших в город украинских неонацистов с местными жителями. Тогда тысячи дончан доходчиво объяснили нацикам, что их тут не любят, и «вежливо» выпроводили из столицы Донбасса.

Многие из свезённых в Донецк «правосеков» и прочих националистов имели при себе ножи, арматуры, биты и другие неизменные атрибуты «мирных протестующих». Как следствие, не обошлось без трагедии: после потасовки остался лежать со смертельным ножевым ранением пресс-секретарь Донецкого областного отделения ВО «Свобода» Дмитрий Чернявский. То есть «совершенно случайно» убит был не кто-то из сотен рядовых боевиков, а довольно известный в националистических кругах человек, которому к тому же было всего 22 года.

Чернявский стал сакральной жертвой, которая была так нужна на тот момент тем, кто хотел посеять среди украинцев ненависть к жителям Донбасса. В его смерти, естественно, сразу же обвинили «пророссийских активистов», и после данного инцидента украинские СМИ и блогеры стали во-всю кричать, что «в Донбассе убивают всех, кто за Украину». Эти не имевшие ничего общего с реальностью визги потом трансформировались в мифы о неких «пыточных» в здании ОГА, куда якобы десятками доставляют проукраински настроенных граждан, чтобы там замучить их до смерти. При том, что на самом деле никаких подобных фактов, кроме убийства Чернявского (а затем, уже в апреле, не менее «загадочной» смерти горловского активиста БЮТ Рыбака), попросту не было! В то же время множество активно поддержавших «майдан» и не скрывавших своих русофобских взглядов журналистов, политиков и прочих общественных деятелей свободно находились в Донбассе до лета 2014 года (а кто-то и дольше), пока не выехали отсюда по своей воле из-за начавшихся боевых действий.

То есть события пятилетней давности, с одной стороны, ярко продемонстрировали истинные настроения жителей Донецкого края, их готовность жёстко отстаивать свои интересы и, как следствие, невозможность «мягкой» (без применения армии) оккупации Донбасса неонацистами. Но, с другой стороны, те, кто хотели разжечь масштабный кровавый конфликт, также выполнили свой план-минимум: нужные жертвы, по примеру «майдана», были принесены, и костёр грядущей войны стал разгораться с новой силой.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101682