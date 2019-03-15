Провал либеральных историков. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Как интриги правящего класса рушат государство

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о недооцененной фигуре дореволюционной истории Российской Империи Дмитрии Мартыновиче Сольском. Почему сегодняшние либеральные исследователи не понимают значения этого деятеля для завершающего этапа царского режима? Какие линии разлома проходили внутри верхнего управленческого класса Российской империи? Какую роль сыграл Дмитрий Сольский в судьбах министров царского правительства Сергея Витте и Владимира Коковцева?



Какие великие реформы разработал и начал претворять в жизнь Николай II? Кто стоял за прогрессивной модернизацией? Был ли у России реальный шанс превратиться в настоящую «фабрику мира»? Читайте в книгах:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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