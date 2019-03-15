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Пространство Женщины. Платки и шали в Русском музее. Елена Андреева

14:22. 15 марта 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

Платки и шали в Русском музее. Выставка в Санкт-Петербурге

Ведущая передачи – Елена Андреева

Этот выпуск программы «Пространство Женщины» посвящён выставке «Платки и шали в России в XVIII–XXI веках», которая проходила в Государственном Русском музее в городе Санкт-Петербурге. В программе вы узнаете об истории и эволюции этого предмета – от огромного парчового покрывала, до современного элегантного шарфа, или шали.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0LVicSrKKBI

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