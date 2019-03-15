Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
В последнем выпуске моей программы на радио «Комсомольская правда» обсуждались насущные геополитические темы.
Как авиакатастрофы и «запрет Боинга» повлияет на российское авиастроение? А также о территориальных претензия Эстонии к России и попытке блокировки «Северного потока-2».
Хронометраж:
00:00:40 – Почему происходят авиакатастрофы с Boeing
00:06:59 – Конкурентоспособность российского авиастроения
00:11:55 – Будет ли запущен «Северный поток-2»
00:19:50 — Россия не должна финансировать Украину
00:26:42 – Нефти-газовая игла. Что будет с экономикой
00:30:08 – Возможен ли Европейский Союз без Британии
00:35:55 – Почему не был предотвращен конфликт на Украине
00:40:00 – Нужно повышать спрос на национальную валюту РФ
00:43:20 – Все хотят «откусить» территории у России
P.S. Предыдущие выпуски передачи:
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101661