Катастрофы Боинга, и где наши самолёты

В последнем выпуске моей программы на радио «Комсомольская правда» обсуждались насущные геополитические темы.

Как авиакатастрофы и «запрет Боинга» повлияет на российское авиастроение? А также о территориальных претензия Эстонии к России и попытке блокировки «Северного потока-2».

Хронометраж:

00:00:40 – Почему происходят авиакатастрофы с Boeing

00:06:59 – Конкурентоспособность российского авиастроения

00:11:55 – Будет ли запущен «Северный поток-2»

00:19:50 — Россия не должна финансировать Украину

00:26:42 – Нефти-газовая игла. Что будет с экономикой

00:30:08 – Возможен ли Европейский Союз без Британии

00:35:55 – Почему не был предотвращен конфликт на Украине

00:40:00 – Нужно повышать спрос на национальную валюту РФ

00:43:20 – Все хотят «откусить» территории у России

Скачать аудио

Видео ВК

P.S. Предыдущие выпуски передачи:

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/101661