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Катастрофы Боинга, и где наши самолёты

09:30. 15 марта 2019 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:

В последнем выпуске моей программы на радио «Комсомольская правда» обсуждались насущные геополитические темы.

Как авиакатастрофы и «запрет Боинга» повлияет на российское авиастроение? А также о  территориальных претензия Эстонии к России и попытке блокировки «Северного потока-2».

Хронометраж:
00:00:40 – Почему происходят авиакатастрофы с Boeing
00:06:59 – Конкурентоспособность российского авиастроения
00:11:55 – Будет ли запущен «Северный поток-2»
00:19:50 — Россия не должна финансировать Украину
00:26:42 – Нефти-газовая игла. Что будет с экономикой
00:30:08 – Возможен ли Европейский Союз без Британии
00:35:55 – Почему не был предотвращен конфликт на Украине
00:40:00 – Нужно повышать спрос на национальную валюту РФ
00:43:20 – Все хотят «откусить» территории у России

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101661

Метки: блог

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