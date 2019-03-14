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Живая обитель и те, кто идут против системы

14:17. 14 марта 2019 Просмотров - 457 Нет комментариев Опубликовал:

Бросить всё и уехать в пустыню, чтобы жить в доме, построенном из земли и мусора, и использовать лишь дождевую воду и солнечную энергию. Именно так уже сделали десятки людей из разных стран. Они говорят, что для человечества это — единственный способ выжить; надо стать частью природы, прекратить загрязнять планету и истощать её ресурсы. Насколько вероятно, что это — наше будущее?

Источник: https://www.kramola.info/video/protivostojanie/zhivaya-obitel-i-te-kto-idut-protiv-sistemy

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