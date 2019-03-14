Живая обитель и те, кто идут против системы

Бросить всё и уехать в пустыню, чтобы жить в доме, построенном из земли и мусора, и использовать лишь дождевую воду и солнечную энергию. Именно так уже сделали десятки людей из разных стран. Они говорят, что для человечества это — единственный способ выжить; надо стать частью природы, прекратить загрязнять планету и истощать её ресурсы. Насколько вероятно, что это — наше будущее?