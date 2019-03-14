Затмение в Венесуэле: преступление против человечества
13:25. 14 марта 2019 Просмотров - 245 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Аргентинский социолог и писатель Атилио Борон о войне, которую США ведут против Венесуэлы.
Затмение в Венесуэле: преступление против человечества
Несколько дней назад мы уже говорили, что фиаско, положившее конец операции «гуманитарная помощь», усилит агрессивность Белого дома за счет нападений и диверсий, которые, как планировалось, наносят наибольший возможный ущерб населению и, таким образом, наносят правительству. что, по мнению экспертов из ЦРУ и Госдепартамента, вызовет массовое народное восстание против правительства Николаса Мадуро. (См. «Трамп: бессилие и ярость» https://www.pagina12.com.ar/179699-trump-la-impotencia-y-la-furia).
Некоторые критики пытались опровергнуть наш анализ, утверждая, что те, кто препятствовал прибытию «гуманитарной помощи» и уничтожил ее, были сторонниками Чавеса. Но теперь, с необъяснимой задержкой, сама «Нью-Йорк Таймс» подтвердила то, что те из нас, кто был тогда в Венесуэле, уже давно знали: что нападение на эту предполагаемую помощь – которая не была таковой, а являлась ресурсом для будущих нападений или вспышек насилия – было работой наемников, нанятых оппозицией, которая таким образом стремилась уничтожить доказательства их лжи и их замыслов. Следует отметить, что, как это происходило во многих других случаях, эти наемные люмпены возвеличивается "системной" прессой, как если бы они были добродетельными борцами за свободу, щедро финансируемыми деньгами американских налогоплательщиков при вопиющем соучастии колумбийского нарко-правительства. Короче говоря, аналогичная инициатива, которую ЦРУ организовало в Бенгази для содействия нападению на Каддафи в Ливии в 2011 году. Нью-йоркская газета публикует эти новости в своих английских и испанских изданиях, и с ними можно ознакомиться вhttps://www.nytimes.com/ru/2019/03/10/venezuela-help-released/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=2&module=toppers®ion=rank&pgtype=Homepage )
Многочисленные сообщения и заметки, появившиеся в последние дни, подтверждают, что отключение электричества было именно результатом компьютерной атаки, работой хакеров высокого уровня технической сложности. Не имеет смысла приводить более подробные сведения по этому вопросу, но достаточно сказать, что статья журнала Forbes, не замеченного в симпатиях к чавистам, в то же время говорит, что наиболее вероятной причиной отключения электроэнергии в Венесуэле были ошибки и недостатки в обслуживании сети плотин. Нельзя исключать, что произошедшее было частью операции правительства Соединенных Штатов, учитывая явную воинственность Белого дома против Боливарианской Республики Венесуэла и растущее значение, которое кибервойна приобрела в политических и военных кругах Вашингтона. , По словам автора записки, Калев Летару,превентивный кибер-удар призван ослабить противоборствующее государство и обеспечить подготовку к обычному вторжению, а порожденный хаос и анархия могут привести к свержению иностранного правительства без того, чтобы последнее могло обвинить агрессора. В этой статье она говорит очень осторожно, несмотря на то, что не исключает, что «в случае Венесуэлы идея о том, что правительство, подобное правительству Соединенных Штатов, могло бы дистанционно вмешиваться в их электрическую сеть, вполне реалистична» (https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/03/09/could-venezuelas-power-outage-really-be-a-cyber-attack/#3e026e0b607c )
Фактически атака была направлена на компьютеризированный мозг всей венесуэльской энергосистемы. По словам одного эксперта из этой страны, "Эль-Гури" является крупнейшей гидроэлектростанций в Южной Америке после Итайпу (у Венесуэлы есть еще одна крупная плотина, та, что в Макагуа, также пострадавшая от нападения) и четвертой в мире. Она в значительной степени управляется благодаря роботизированным системам открывания/закрывания ворот регулирующих поток воды, которая питают турбины, вырабатывающие электричество. Сложные протоколы безопасности системы, разработанные совместно венесуэльской государственной компанией с двумя другими частными европейскими компаниями, были выведены из строя масштабным сетевым наступлением «миллионов запросов в секунду», которым удалось проникнуть в системы безопасности огромной плотины. Это не любительская задача и не то, что Гуайдо и его деревенские друзья могли сделать из Венесуэлы. Это кибервойна, война пятого поколения, целью которой является физическое уничтожение территории нации и самой нации, окончательное банкротство национального самосознания и превращение ее среды обитания в пустоши, которые будут частично восстановлены крупными транснациональными корпорациями, которые захватывают страну с единственной целью разграбления ее природных ресурсов.
Паранойя, антиамериканская одержимость? Ничего подобного. Преступление против человечества; чистый и жесткий терроризм, тщательно спланированный и совершенный Вашингтоном. В подобных случаях следствие всегда пытается установить мотивы преступления, его характер и последствия, используемые инструменты («орудие убийства») и соответствующие доказательства. Давай посмотрим. Мотивы Вашингтона? Они прозрачны как вода. Эти цели озвучивают Трамп, Болтон, Помпео, Абрамс, Блонд! И для них нет ничего лучше, чем создать неописуемый хаос, который затрагивает всю социальную жизнь, потому что в современном мире, от обеспечения водой и освещением, до доступа в Интернет, телефонии, топлива, оплаты с помощью кредитных карт, использования лифтов, работы метро, практически все зависит от электроэнергии.
Помпео признался в своем печально известном твите 7 марта в 8:19 вечера: «Нет еды, нет лекарств, сейчас нет электричества, далее: Мадуро нет". Другими словами, преступник выразил свои намерения. Причина четко установлена.
Орудие убийства? Кибервойна, военное применение информационных технологий, которое не требует развертывания персонала на агрессивной территории. Вы можете сражаться в этой войне пятого поколения из бункеров, спрятанных в пустыне Невады, откуда управляются дроны, сеющие смерть и разрушения по всему миру. Или из специальных приютов, где десятки тысяч хакеров мониторят и контролируют все, в том числе личные счета правителей дружественных Вашингтону. Вспомните дело Ангелы Меркель в начале этого года.
Стопроцентные доказательства? Пока нет, но есть много правительств и организаций, которые, в свою очередь, следят за тем, что делает и замалчивает Белый дом. И рано или поздно появятся доказательства, к удивлению хваленых империалистов, которые думают, что они неуязвимы. Но в отсутствие доказательств существуют обоснованные предположения о том, что там проживает преступная группировка, ответственная за нападение на Венесуэлу, пока «демократическая оппозиция» этой страны полностью подчиняется замешанному молчанию гегемонистских СМИ и дискредитированных хранителей демократии и ценностей республики, сгруппированных в тошнотворном "Картеле Лима"
Электрический саботаж – улучшенная версия проектов дестабилизации и государственных переворотов, которые всегда применялось правительством США. Возьмите случай с планом, разработанным, чтобы покончить с левым в Сальвадоре в 1980-х. Согласно показаниям, представленным в сенате Робертом Уайтом, бывшим послом США в этой стране, "мне объяснили из Майами …. что для того, чтобы восстановить страну, сначала ее нужно было полностью разрушить: экономика должна была быть уничтожена, безработица должна была быть огромной, с правительством нужно было покончить, и нужно было назначить «хорошего» офицера для осуществления "Полной уборки".Они убивают триста, четыреста или пятьсот тысяч человек. … Кто эти сумасшедшие люди и как они действуют? … Наиболее важными являются шесть (предпринимателей), очень богатых … Они осуществляют заговор, они постоянно организуют встречи и дают указания ". (См. Оливер Стоун и Питер Кузник, Неофициальная история Соединенных Штатов (Буэнос-Айрес: El Athenaeum, Книжная ярмарка, 2015, стр. 630.)
Правительство Соединенных Штатов от имени имперской буржуазии стремится сделать именно то же самое, но используя все более извращенное оружие, дабы если это возможно, разрушить экономику и уничтожить венесуэльское общество, а затем перестроить их для своей исключительной выгоды, как они это делали в Ираке, в Ливии, как они пытались сделать в Сирии и Ливане. И в XX веке и в настоящее время – все эти Гуайдо, Борхесы, Лопесы, Мачадо, Ледезмы, вся эта оппозиция, в непростительном и незабываемом проявлении позора приветствует терроризм, который Вашингтон использует против вашего собственного народа.
Сможет ли империя одержать победу в своем желании не только положить конец правительству Мадуро, но и сделать то же самое с венесуэльской нацией, родиной Боливара, Миранды, Заморы и Чавеса? Я не верю в это. Есть значительный факт, который оправдывает мой обнадеживающий ответ: в пылу жестокой атаки, массивной и постоянной, не было зафиксировано массированных грабажей, больших массовых беспорядков, и народ Венесуэлы не выкинул белый флаг в знак признания своей капитуляции. Даже в восточных кварталах Каракаса есть напряженное спокойствие, но не более того. Пока что пропаганда хаоса и насилия не удалась, и это хорошая новость. И важный урок, который говорит о силе тех смелых людей, которые поют гимн Венесуэлы и которые не склонятся перед преступным нападением США.
Атилио Борон
https://insurgente.org/atilio-boron-el-apagon-en-venezuela-un-crimen-de-lesa-humanidad/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4842253.html
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Может хватит на этом сайте про Венесуэлу, про Сирию и др. Если так неймется, давайте поговорим, о том, куда кремлевские педриоты (привет Скамароху) ресурсы нашей родины вывели? И наша задача в нашем славном будущем остановить этих паразитов и воздать им по заслугам, ну вы знаете как предки поступали с паразитами, я более гуманный, ну хотя бы на кол, а то ведь может быть гораздо хуже.