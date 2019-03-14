ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ НА ФУКУСИМЕ БЫЛ СПЛАНИРОВАН. Физик ядерщик раскрыл правду о причинах катастрофы на АЭС
Какую тайну хранят события на Фукусиме, которые произошли 8 лет назад? Почему после них в Японии были остановлены почти все атомные реакторы? И кто в конце концов за этим всем стоит? Давайте разбираться вместе…
Первым о рукотворных катаклизмах в Японии заговорил бывший глава азиатско-тихоокеанского отдела журнала «Forbes» Бенджамин Фулфорд. Когда он в 2007 году проводил интервью с министром финансов Японии Кодзи Оми, тот поведал, что группа американских олигархов угрожает его стране искусственными землетрясениями, вынуждая Японию передать им контроль над своей финансовой системой.
Через два дня после интервью крупнейший ядерный реактор главного японского острова Хонсю стал эпицентром двух землетрясений магнитудой в 6 с половиной баллов. Следом Кодзи Оми, не проработавший министром финансов и года, ушел в отставку без официальных объяснений. Всё это можно считать надуманной конспирологией, А Бенджамина Фулфорда воспринимать исключительно как американского фрика, но как быть с этими фактами? Сразу после взрывов на Фукусиме Китай сделал заявление, о том, что Япония провела неудачные испытания ядерной бомбы. В след за этим сообщением его подтвердили определенные научные эксперты Франции и Германии. Они отметили, что в районе эпицентра землетрясение был ядерный взрыв. Но остальные об этом молчали. При этом взрыв был в эпицентре землетрясения.
Причем французы и немцы даже зафиксировали выброс цезия 137. Это чрезвычайное событие и очень серьезное заявление. Три серьезных страны, и никаких обсуждений. Что в высшей степени странно. Но и это ещё не всё. В России «ядерное происшествие» было зафиксировано тоже. В Институте ядерной физики новосибирского Академгородка впервые за многие годы прозвучала тревога. Служба радиационной безопасности института зафиксировала повышение радиационного фона на территории института. Естественный фон был превышен в 3,7 раза.
Оказалось, что источником радиации служит сама атмосфера. Эти подозрения были развеяны только после анализа данных со спутников, которые были проделаны при взаимодействии с Рейнским институтом экологических проблем, университета Кёльна. И они дали ещё более удивительный результат – источником радиации послужила Япония, катастрофа на ядерной электростанции Фукусима-1. Радиоактивные облака с цезием-137, однако, пришли не с востока, а с запада, сделав почти полный оборот вокруг Земли, пройдя над Тихим океаном, США и Канадой, Атлантическим океаном, Европой и Уралом. Более детальный анализ спутниковых данных выдал ещё один неожиданный результат.
Источник радиации вовсе не находится на станции Фукусима-1, он лежал в десятках километров восточнее берегов Японии, в Тихом океане. Более того, он совпадал с эпицентром самого разрушительного землетрясения в последние годы, которое и послужило причиной цунами, следствием которого стали многочисленные жертвы и разрушения в Японии. Про цунами следует сказать отдельно. С этим явлением тоже не всё в порядке. Если судить по распространению волн, источник цунами в данном случае был точечным. Но такое бывает очень редко при подводных землетрясениях. Как правило, при землетрясении достаточно большая поверхность земли служит генератором волн, в результате чего волна цунами имеет очень широкий фронт.
В результате же этого землетрясения фронт волны был довольно узким, что говорило о его локальном, почти точечном источнике вблизи берегов Японии». Версию о ядерном взрыве в море в районе Фукусимы подтверждает и анализ сейсмограмм. На первом рисунке изображены типичные сейсмограммы ядерного испытания и землетрясения. При ядерном испытании в зоне, где сейсмическая активность мала, происходит один мощный толчок и слабые последующие, быстро затухающие колебания. Так, как было, например, при испытании ядерного устройства в Индии в мае 98 года.
При типичном землетрясении сначала наблюдаются сравнительно слабые толчки, постепенно усиливающиеся и достигающие максимальной амплитуды только через некоторое время. При ядерном взрыве в сейсмически активной зоне происходит наложение этих двух процессов. Сначала мощный толчок от ядерного взрыва и затем продолжительные колебания земной поверхности. В случае Фукусимского землетрясения весьма показательным является то обстоятельство, что магнитуда этого землетрясения равнялась 9, что точно соответствовало мощности взрыва в 100-200 мегатонн.
Источник: https://www.kramola.info/video/zamalchivaemaya-istoriya/yadernyy-vzryv-na-fukusime-byl-splanirovan-fizik-yadershchik-raskryl
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По простому, автор утверждает. согласно научным данным, что кто то у берегов Японии произвёл мощнейший ядерный взрыв, который привел к землетрясению и направленному удару волн по японским АЭС. Что бы это сделать надо владеть ядреным мощным оружием. Но ещё надо знать все тонкости блоков на АЭС. Блоки маде ин США. Таким оружием обладают именно такой мощности только две страны. Вот вопрос узкоглазые полные идиоты? или уже давно рабы? Ну не надо иметь аналитического образования что бы сложить все данные. Что же за народ такой пиндосы, если так поступают со своими союзниками, при чём это не первый раз.
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Блатная психология :”умри ты сегодня, а я завтра”.
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то о чем рассказывает Острецов И.,но в СМИ нет обсуждения ,т.к. СМИ все чьи?это так же ,как кричи не кричи ,что Башни взорваны в США самими сша ,никто не услышит,потому что СМИ не замутят шоу по обсуждению в мировой прессе.А китайцы трусы ,сразу поддержали США ,указав на япошек-мол сами себя снести захотели.
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О рукотворных катаклизмах заговорил глава журнала “PORNES” господин Фуфель.
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эти катаклизмы с применением ядерного заряда начали разрабатывать ещё в 60гг в СССР и США. В СССР этим занимался Сахаров. Он теоретически доказал, если взорвать в определённом порядке ряд зарядов в калифорнийском заливе, США будет практически уничтожено. то же самые разработки велись и в США такие же взрывы у берегов СССР.
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Ну и что из этого? Ну занимался Сахаров, чего то он там доказал, это что сенсация или какая то новость необходимая людям? Будет уничтожено или нет, это сплетни все. Вы распространяете сплетни. Вы животное Ирбис какого пола? Если самочка, то сплетничайте, если леопард – то нельзя!
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Ты самый настоящий малограмотный далбоёб! Это уже диагноз!
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Если вы ставите диагноз, значит вы врач! Если вы врач, значит не ядерщик. Это не ваша область знаний. Вы просто метете что взбредит в голову, как вы изложили о Сахарове – это не подтвержденные данные. Чего уж меня винить тогда.
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Трудно верить в то, что не видел собственными глазами. Да и мощность в 100 – 200 мегатонн запредельная, обладать которой могли бы только сшашисты. Но вдруг ?!
Тогда это, однозначно, отработка сшашистами расхожего сценария о российском взрыве атомного заряда у атлантического побережья США с целью их катастрофического поражения. Сшашисты никакой дурной шальной мыслью не побрезгуют ради себя.
J UDOV
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Не берусь судить правда или нет. Но маленький штришок сделаю. Если это правда, то это уже в третий раз и как говорит народная мудрость – это уже система. И с японцами можно делать что хочешь. Хош на Китай с войной направляй, хош на Россию, да на кого угодно.
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Но можно и ответку получит в калифорнийском заливе!
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Насколько мне известно, США поставили Японии самый дешёвый реактор. Вроде с апл или корабля и не рассчитанный на работу как стационарный. А так же масса просчётав в конструкции фундамента который был повреждён землетрясением. Он не мог не бахнуть.