ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ НА ФУКУСИМЕ БЫЛ СПЛАНИРОВАН. Физик ядерщик раскрыл правду о причинах катастрофы на АЭС

Какую тайну хранят события на Фукусиме, которые произошли 8 лет назад? Почему после них в Японии были остановлены почти все атомные реакторы? И кто в конце концов за этим всем стоит? Давайте разбираться вместе…

Первым о рукотворных катаклизмах в Японии заговорил бывший глава азиатско-тихоокеанского отдела журнала «Forbes» Бенджамин Фулфорд. Когда он в 2007 году проводил интервью с министром финансов Японии Кодзи Оми, тот поведал, что группа американских олигархов угрожает его стране искусственными землетрясениями, вынуждая Японию передать им контроль над своей финансовой системой.

Через два дня после интервью крупнейший ядерный реактор главного японского острова Хонсю стал эпицентром двух землетрясений магнитудой в 6 с половиной баллов. Следом Кодзи Оми, не проработавший министром финансов и года, ушел в отставку без официальных объяснений. Всё это можно считать надуманной конспирологией, А Бенджамина Фулфорда воспринимать исключительно как американского фрика, но как быть с этими фактами? Сразу после взрывов на Фукусиме Китай сделал заявление, о том, что Япония провела неудачные испытания ядерной бомбы. В след за этим сообщением его подтвердили определенные научные эксперты Франции и Германии. Они отметили, что в районе эпицентра землетрясение был ядерный взрыв. Но остальные об этом молчали. При этом взрыв был в эпицентре землетрясения.

Причем французы и немцы даже зафиксировали выброс цезия 137. Это чрезвычайное событие и очень серьезное заявление. Три серьезных страны, и никаких обсуждений. Что в высшей степени странно. Но и это ещё не всё. В России «ядерное происшествие» было зафиксировано тоже. В Институте ядерной физики новосибирского Академгородка впервые за многие годы прозвучала тревога. Служба радиационной безопасности института зафиксировала повышение радиационного фона на территории института. Естественный фон был превышен в 3,7 раза.

Оказалось, что источником радиации служит сама атмосфера. Эти подозрения были развеяны только после анализа данных со спутников, которые были проделаны при взаимодействии с Рейнским институтом экологических проблем, университета Кёльна. И они дали ещё более удивительный результат – источником радиации послужила Япония, катастрофа на ядерной электростанции Фукусима-1. Радиоактивные облака с цезием-137, однако, пришли не с востока, а с запада, сделав почти полный оборот вокруг Земли, пройдя над Тихим океаном, США и Канадой, Атлантическим океаном, Европой и Уралом. Более детальный анализ спутниковых данных выдал ещё один неожиданный результат.

Источник радиации вовсе не находится на станции Фукусима-1, он лежал в десятках километров восточнее берегов Японии, в Тихом океане. Более того, он совпадал с эпицентром самого разрушительного землетрясения в последние годы, которое и послужило причиной цунами, следствием которого стали многочисленные жертвы и разрушения в Японии. Про цунами следует сказать отдельно. С этим явлением тоже не всё в порядке. Если судить по распространению волн, источник цунами в данном случае был точечным. Но такое бывает очень редко при подводных землетрясениях. Как правило, при землетрясении достаточно большая поверхность земли служит генератором волн, в результате чего волна цунами имеет очень широкий фронт.

В результате же этого землетрясения фронт волны был довольно узким, что говорило о его локальном, почти точечном источнике вблизи берегов Японии». Версию о ядерном взрыве в море в районе Фукусимы подтверждает и анализ сейсмограмм. На первом рисунке изображены типичные сейсмограммы ядерного испытания и землетрясения. При ядерном испытании в зоне, где сейсмическая активность мала, происходит один мощный толчок и слабые последующие, быстро затухающие колебания. Так, как было, например, при испытании ядерного устройства в Индии в мае 98 года.

При типичном землетрясении сначала наблюдаются сравнительно слабые толчки, постепенно усиливающиеся и достигающие максимальной амплитуды только через некоторое время. При ядерном взрыве в сейсмически активной зоне происходит наложение этих двух процессов. Сначала мощный толчок от ядерного взрыва и затем продолжительные колебания земной поверхности. В случае Фукусимского землетрясения весьма показательным является то обстоятельство, что магнитуда этого землетрясения равнялась 9, что точно соответствовало мощности взрыва в 100-200 мегатонн.