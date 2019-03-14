Сводки от ополчения Новороссии 14 марта 2019

Бойцы ВСУ из-за плохого обеспечения воруют еду у мирных жителей – НМ ЛНР

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Минобороны Украины решило провести мобилизационные сборы резервистов 2-й очереди для пополнения ВСУ

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Карта обстрелов 14 марта 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Киев «внезапно созрел» к обмену пленными перед выборами

13 марта 2019 года, после очередного (104-го) заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Ирина Геращенко у себя в Facebook разразилась очередными громкими обвинениями в адрес России и порцией украинского «патриотизма». Она, первый вице-спикер Верховной рады Украины, и является представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу.

Первым делом Геращенко затронула тему президентских выборов на Украине и сообщила, что позиция Москвы и «контролируемых марионеток» (ДНР и ЛНР) – «не сдержана и вульгарна». После этого она в очередной раз обвинила Россию в сознательном срыве работы гуманитарной группы, уточнив, что Киев напрямую с Луганском и Донецком общаться отказывается.

“Шантажа Украины НЕ БУДЕТ!”, – написала она, перейдя к требованиям.

Геращенко подчеркнула, что ТКГ предусматривает следующий формат: Украина – Россия – ОБСЕ. После этого она потребовала, чтобы Россия начала активней участвовать в работе гуманитарной группы и выполняла минские соглашения, а не уклонялась от ответственности за гуманитарную катастрофу и незаконное удержание политзаключенных, военнопленных моряков и заложников. И еще раз уточнила, что Киев общаться с «марионетками Кремля» не будет, т.е. прямого диалога не будет.

“Мы ожидаем от Кремля ответа на наши предложения обмена политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян и разблокирование процесса освобождения заложников из оккупированного Донбасса, где все решает ФСБ, а не марионетки Кремля”, – написала Геращенко.

Более того, Киев категорически возражает против любой попытки использовать в документах или дискуссиях недопустимой терминологии. Имеется в виду упоминание ДНР и ЛНР. Украинская сторона настаивает на употреблении словосочетания «отдельные территории Украины», как это прописано в минских соглашениях.

“Пятое: мы обвиняем РФ и их марионеток не только в систематическом срыве работы группы, но и в цинично заблокированном процессе освобождения заложников и политзаключенных и напоминаем, что на 15 наших предложений освобождений – нет НИКАКОГО ответа. РФ отказалась от своих граждан, ОРДЛО не подтверждает нам информацию о десятках заложников. ОРДЛО включает граждан РФ в свои списки, утверждая, что это «ополченцы республик», которых не признает и сама РФ”, - утверждает Геращенко.

Она добавила, что в апреле 2019 года координатор СММ ОБСЕ Тони Фриш планирует посетить пенитенциарные учреждения в ДНР и ЛНР. И Киев настаивает, чтобы представителя ОБСЕ допустили ко всем задержанным лицам. Геращенко возмущается, что задержанным уже давно не позволяют писать письма, получать посылки и звонить родным. И только после всего вышеописанного, она подошла к ключевому вопросу – разблокировке освобождений, т.е. обмену.

Геращенко сообщила, что Киев готов передать Москве, в течение нескольких ближайших дней 25 россиян и помиловать 72 «сепаратиста» в обмен на 19 гражданских и военных, удерживаемых в ДНР и ЛНР.

Нужно напомнить, что предыдущий обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Чем Геращенко занималась все это время и почему про возможность обмена вспомнила только под выборы президента Украины, она не написала.



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СРОЧНО: Военнослужащий ВСУ перешёл на сторону ЛНР (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

Очередной военнослужащий ВСУ обратился к Народной милиции ЛНР за помощью. Теперь ему ничего не угрожает, он находится в полной безопасности и даёт показания о том, что творится в ВСУ. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Силовыми ведомствами Республики, совместно с Народной милицией, проведена успешная операция по обеспечению перехода на территорию ЛНР военнослужащего 54-й бригады ВСУ Магденко Сергея Александровича. Кроме переданных служебных документов, военнослужащий рассказал, каким образом военкоматы стремятся выполнить планы по комплектованию бригад так называемыми добровольцами для отправки в зону боевых действий. Способ тривиально прост. Военкомы совместно с полицией задерживают граждан призывного возраста, после чего возбуждают уголовные дела по надуманным фактам. Задержанные ставятся перед выбором — стать осужденным за несовершенное преступление или отправиться «добровольцем-контрактником» защищать режим Порошенко. Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащие ВСУ проходят подготовку в учебных Центрах под руководством иностранных инструкторов, так как своих специалистов в украинской армии нет. Перешедший на нашу сторону военнослужащий сообщил, что проходил подготовку в учебном центре Сухопутных войск в населенном пункте Десна Черниговской области, где лично видел иностранцев, которые обучают минно-подрывному делу военнослужащих разведывательных подразделений ВСУ. После трехмесячного обучения этих «добровольцев» отправляют для выполнения задач в зону «ООС». Также он подтвердил факты низкого морально-психологического состоянии в рядах ВСУ. Находясь в зоне боевых действий, командиры бригад и батальонов отдают своих подчиненных в «эксплуатацию» на предприятия и фермерские хозяйства в качестве низкооплачиваемой рабочей силы. Все заработанные ими деньги рабовладельцы-командиры успешно тратят в своих целях. Такой бизнес весьма распространен во всех подразделениях 54-й бригады. Таким трудящимся в тылу их командиры обеспечивают суточные боевые выплаты. А тех, кто не справляется с этой работой, в качестве наказания отправляют на передовые позиции, где прекращают им дополнительные выплаты. Также Магденко подтвердил факты проведения целенаправленных огневых провокаций, которые осуществляют украинские боевики с целью вызвать ответный огонь и обвинить Армию ЛНР в нарушениях режима прекращения огня. Порошенко и пропагандистские украинские СМИ пускают пыль в глаза своим гражданам, рассказывая об улучшении обеспечения армии. На деле, как рассказал задержанный, обеспечение продуктами питания и обмундированием находится на крайне низком уровне. Военнослужащие вынуждены сами добывать себе пищу, нередки и случаи мародерства и воровства у местного населения. В целом, из показаний задержанного становится ясно, что ни украинские политики, ни вооруженные формирования не заинтересованы в завершении конфликта на Донбассе. Все преследуют свои меркантильные интересы, и поэтому говорить о скором возвращении мира на Донбасс, очевидно, не приходится. Все переданные Магденко служебные документы тщательно изучаются. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР. Читайте также: В Раде заявили о «космических» потерях ВСУ

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В ВСУ за 4 года пришли 170 тысяч добровольцев, — глава Генштаба

В период с 2014 по 2018 годы почти 170 тыс. украинцев добровольно пришли в ВСУ, то есть осознанно шли убивать мирное население Донбасса. Такие цифры 14 марта, в день празднования «дня украинского добровольца», озвучил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. «В период с 2014 по 2018 годы почти 170 000 человек добровольно заключили контракты с Вооруженными силами. Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии, являются важнейшей гарантией защиты ее независимости», — написал Муженко на своей странице в соцсети, добавив, что 40 тыс. украинцев «добровольно изъявили желание служить в ВСУ» в ходе мобилизации. Читайте также: В Раде заявили о «космических» потерях ВСУ

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Танки Армии ЛНР готовы к боям (ВИДЕО)

В рамках зимнего периода обучения на полигонах Народной милиции ЛНР продолжаются практические занятия по боевой подготовке. Военнослужащие Республики постоянно совершенствуют уровень владения боевыми машинами и их штатным вооружением. В ходе занятий бойцы оборонного ведомства отрабатывают навыки вождения боевых машин в сложных условиях местности, а также на полосе препятствий с такими элементами, как противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывные заграждения. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР. Читайте также: Точный выстрел: донецкий снайпер наказал гранатомётчика-фашиста из ВСУ (ВИДЕО)

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Танкисты и мотопехота ЛНР в действии

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43 дня оккупации: Как в ЛНР пришёл «украинский мир» (ВИДЕО)

Лето 2014-го. Поселок Георгиевка. 43 дня полной оккупации украинскими военными в составе карательных батальонов «Айдар» и «Азов». Всё время оккупации в поселке не было ни воды, ни света, ни газа. Местные жители из подвалов практически не выходили, лишь иногда, набрать воды из колодца. Освободили их от устроенного стабильного быта, некоторых лишили жизни. 27 мирных граждан Георгиевки погибли в результате этой кровавой киевской политики. Казалось, что этот страшный сон никогда не закончится. Но посёлок был освобождён. Жизнь продолжается — только вот из памяти не сотрутся те ужасы, которые принесли с собой пресловутые «воины света». Читайте также: Точный выстрел: донецкий снайпер наказал гранатомётчика-фашиста из ВСУ (ВИДЕО)

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Позывной “Индус”: от актера в Болливуде до защитника Донбасса

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