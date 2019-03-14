Свадебные традиции нартов. Магкеева Людмила Петровна. Заключение

Свадебные традиции нартов



Кристина Прокопова и Магкеева Людмила Петровна



Из этой передачи вы узнаете, что значит свадьба в традиции народов осетии (нартов). Это особая мистерия, название которой «Ночь невесты».

Также Людмила Петровна Магкеева коснется таких понятий как ДНК, родов в семье нартов, материализации мыслей, об интернете и хрониках Акаши… В заключение вы услышите пожелание – стать Магами своей жизни.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5R4lscFz9s