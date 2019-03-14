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Свадебные традиции нартов. Магкеева Людмила Петровна. Заключение

09:29. 14 марта 2019 Просмотров - 118 2 коммент. Опубликовал:

Свадебные традиции нартов

Кристина Прокопова и Магкеева Людмила Петровна

Из этой передачи вы узнаете, что значит свадьба в традиции народов осетии (нартов). Это особая мистерия, название которой «Ночь невесты».
Также Людмила Петровна Магкеева коснется таких понятий как ДНК, родов в семье нартов, материализации мыслей, об интернете и хрониках Акаши… В заключение вы услышите пожелание – стать Магами своей жизни.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5R4lscFz9s

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2 коммент.»

  • 206 54
    Вячеслав 14 марта 2019 в 10:27 Ссылка
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    Короче ребята, видео начинается с того, что косматая девчушка с голыми плечами, извините с армянской физиономией (я не нацист), спрашивает у женщины живущей в Осетии с татарской фамилией – совета, о замужестве. Дальше я смотреть не стал. При чем тут славянское радио?

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  • 206 54
    Вячеслав 14 марта 2019 в 10:30 Ссылка
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    Хотя тетка по делу говорит, но это понимает любой русский человек и без нартов

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