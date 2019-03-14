Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Американские эксперты и политики не могут успокоиться даже через несколько недель после того, как Владимир Путин в очередной раз рассказал о новейшем российском оружии. СМИ США продолжают убеждать своих граждан в том, что заявлениям Кремля не стоит верить – мол, возможности армии России сильно преувеличены для пропаганды. Причём изображать нашу страну в виде бумажного тигра вслед за жёлтой прессой начали и серьёзные издания, формирующие взгляды американской элиты. «Несмотря на все опасности, угроза, которая исходит от российских ракет дальнего действия, существенно преувеличена», – медитирует влиятельный американский журнал Foreign Policy. Похоже, за океаном поняли, что теряют военное преимущество и в сфере неядерных вооружений. В ядерной – оно потеряно давно.

УСИЛЕНИЕ неядерных возможностей российской армии уже оказывает серьёзное влияние на мировую политику. Англосаксов пугают растущие возможности флота нашей страны и противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Последнюю, по данным источника ТАСС, в конце года планируется впервые запустить с фрегата «Адмирал Горшков».Принятие «Циркона» на вооружение серьёзно изменит баланс сил. Имеющая дальность более 1000 км ракета фактически обнуляет авианосцы, радиус действия авиации которых составляет тоже около 1000 км. При этом указанное расстояние такая ракета пролетит примерно за 5 минут.Это сильно упрощает стрельбу по движущейся морской цели – далеко не убежишь. Вот такая простая арифметика.

США и Великобритания привыкли контролировать Мировой океан – для них усиление России и Китая на море является одним из самых серьёзных вызовов. Именно поэтому пресса США с радостью смакует каждую задержку в постройке российских кораблей, а Вашингтон устроил настоящую истерику[end_short_text] из-за событий в Керченском проливе и ареста украинских моряков. Однако, хорошо понимая, чем может закончиться карательный поход НАТО в Азовское море, американцы решили не посылать на прорыв свои эсминцы.

Они попытались принудить к этому союзников в Берлине и Париже, обещая взамен уступки по экономическим или другим вопросам. Но первым с темы спрыгнул Эммануэль Макрон, а затем его примеру последовала и Ангела Меркель.Канцлер, судя по утечке информации, буквально отчитала министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, решившую поддержать США: «Вы рассуждаете как дети! Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть, как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал с украинскими? Вы что, предлагаете Германии воевать, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать своими интересами ради интересов США?»

Даже если и есть сомнения в точности этой фразы, которую Берлин официально не подтверждает и не опровергает, то факт остаётся фактом – ни один из кораблей НАТО не приблизился к Керченскому проливу. Благодаря решительным действиям, военной силе и пиару новейшего оружия Москва отстояла Азовское море без боя.Получилось прямо-таки как завещал древний китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы, автор трактата о военной стратегии «Искусство войны»: «Самая лучшая война – разбить замыслы противника».

Важно – это было сделано без угрозы применения ядерного оружия, в возможность использования которого на самом деле почти никто не верит. А вот в применение неуязвимых гиперзвуковых ракет с обычными боеголовками при угрозе приближения вражеских военных кораблей к Крымскому мосту – всем верится легко.

Именно провалом несостоявшейся «керченской операции» НАТО и вызваны материалы в прессе США, призванные преуменьшить возможности России. Дескать, и С-400 стреляет не так далеко, как хвастается Кремль, да и хвалёных «Искандеров» в Калининградской области всего 48 штук. Дело в том, что в Вашингтоне понимают, что опыт защиты Азовского моря и расширения таким образом своего влияния может быть применён Москвой и в других местах. Тем более на днях главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапарротти заявил, что «растущие военные возможности России угрожают подорвать наше конкурентное военное преимущество». И это в тот момент, когда «на границе НАТО и России нет такого места, где у Москвы уже не было бы военного превосходства».

Впрочем, хорошо понятно, что сейчас России совершенно незачем устраивать заварушку в Балтийском море. Гораздо выгоднее действовать по завещаниям всё того же Сунь-цзы. После уничтожения замыслов противника он советовал – разбить его союзы. Что, собственно, и происходит прямо на наших глазах, причём в основном без участия Москвы.

Источник: http://argumenti.ru/politics/2019/03/605308?typelink=openlink&utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial