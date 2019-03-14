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Пранкер Вован рассказал, как удалось разыграть Гуаидо (+ВИДЕО)

22:18. 14 марта 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:
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Пранкер Вован рассказал, как удалось разыграть Гуайдо (+ВИДЕО) | Русская весна

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера. О деталях розыгрыша Кузнецов рассказал порталу «Москва 24».

«У нас до этого был разговор с Элиоттом Абрамсом (американский спецпредставитель по Венесуэле, — прим. ред.), и он помог нам организовать разговор с Гуайдо. Абрамс ничего не заподозрил, соответственно, и Гуайдо тоже. Потому что он был уверен, что Абрамс его явно не будет подставлять. Я думаю, они оба со швейцарцами редко общались. Однако у нас тоже были некоторые опасения по поводу того, что европейский акцент могут различить, но все было прекрасно», — вспоминает пранкер.

Кузнецов также пояснил, каким образом проходило общение с лидером венесуэльской оппозиции. По его словам, Гуайдо «плохо говорит на английском», поэтому в розыгрыше пришлось задействовать переводчика-синхрониста.

Алексей разговаривал на английском, как якобы президент Швейцарии. Наш переводчик переводил речь Гуайдо на испанский и затем на английский. Вот такой был довольно сложный подход.

Пранкер также отметил, что в ближайшем будущем розыгрыши по теме Венесуэлы пока не планируются.

Как ранее сообщала «Русская Весна», российские пранкеры по телефону разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Они в том числе предложили ему заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в швейцарском банке «Лексус Вованиаль», а затем перевести их на личный счет Гуайдо.

Ранее сообщалось, что Вован и Лексус разыграли американского спецпредставителя по Венесуэле Элиотта Абрамса. Они также позвонили политику от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

Телефонные «переговоры» состоялись 19 февраля. От лица Ули Маурера пранкеры сказали спецпредставителю США, что в банках Швейцарии находятся частные счета лиц из ближнего круга Николаса Мадуро и венесуэльских компаний, однако в Берне не считают это нарушением законодательства. Абрамс, в свою очередь, посоветовал заблокировать эти счета, когда президентом Венесуэлы при поддержке США станет лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

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Ксения Руденко

Источник: https://rusvesna.su/news/1552591088

Метки: Новости

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