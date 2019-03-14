Последнее пристанище авианосца “Уосп”
01:19. 14 марта 2019 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Команда подводных исследователей продолжает свое путешествия по местам крупнейших морских сражений войны на Тихом Океане.
Не так давно уже был обнаружен корпус авианосца "Хорнет" https://colonelcassad.livejournal.com/4777352.html .
В январе был найден корпус авианосца "Уосп", который 14 сентября 1942 года был потоплен японской подводной лодкой.
Полетные операции и аварии самолетов на борту авианосца "Уосп" в 1941-1942 годах.
Гибель авианосца снималась на камеру.
Добивали его торпедами сами американцы.
Гибель авианосца "Уосп".
Корабль затонул на глубине 3,5 километра и был обнаружен лишь в январе этого года.
Исследовательское судно "Буревестник", обнаружевшее "Уосп".
Искали его с помощью подводных беспилотников.
В итоге корпус нашли к юго-восткоу от Гуадалканала.
Ну а на днях были опубликованы фотографии сделанные во время обследования "Уоспа".
Больше фотографий с экспедиции "Буревестника" вот здесь https://www.facebook.com/rvpetrel/
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4841222.html