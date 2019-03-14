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ОНФ: Без изменения ФЗ-44 майские указы президента не выполнить

18:30. 14 марта 2019 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:


Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в эфире НСН заявил, что закон о госсзакупках давно требует кардинального пересмотра и реформирования.

Упрощение системы государственных закупок стало основной темой совещания, которое возглавил вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

На заседание Госсовета в Ялте, посвященном реализации нацпроектов, губернаторы указали, закон о контрактной системе (ФЗ-44) не позволяет завершить капстроительство в срок. К тому же нынешняя система сложна, недостаточна гибка и нуждается в донастройке.


Еще в феврале подведомственные службы получили распоряжение подготовить предложения по упрощению законодательства о закупках.

В итоге Минфин, ФАС, Казначейство и ФНС предложили , в частности, вернуть конкурсы по отбору застройщиков для строек дороже 150 млн рублей и для закупок услуг по эксплуатации административных зданий и клининга.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта в эфире НСН заявил, что закон нуждается в срочном пересмотре, чтобы правительство могло в срок реализовать майские указы президента.

«Про ФЗ-44 как раз можно сказать, что хотели как лучше, а получилось – не очень. Правила написаны так, что иногда детсад оставался без питания, потому что не успевали вовремя провести конкурс. Мы в ОНФ подсчитали, что от момента, когда больница объявляет конкурс на обеспечение лекарствами до момента их поступления проходит 50 дней. Очень долгая процедура, к тому же очень много жалоб поступает от «профессиональных жалобщиков». Это тоже усложняет процесс. В итоге закон утерял свою основную функцию, а он призван обеспечивать самым необходимым», – отметил парламентарий.

Антон Гетта добавил, что в ОНФ давно добивались изменения ФЗ-44, не отмены его, подчеркнул спикер, а именно наведения порядка. Ранее и вице-премьер Антон Силуанов акцентировал внимание на том, что без этого исполнить майский указ президента с 12 нацпроектами выполнить не получится.

К слову, эту тему обсуждали на заседании Госдумы и глава Минэкономразвития Максим Орешкин не смог дать четкого ответа на вопрос, сколько денег ушло в регионы, и сколько денег непосредственно дошло до исполнителей.

«И стало понятно, что и здесь большая проблема. И когда регионы деньги получат, и когда – расторгуют, доведут до конечных подрядчиков. В итоге в зиму мы можем уйти с недостроенными дорогами, неотремонтированными больницами и детсадами. И ОНФ давно предлагал передать весь функционал Минфину. Именно это ведомство ведает всей бюджетной политикой страны», – напомнил Антон Гетта.

Регулирование контрактной системы Минфину было передано полтора года назад, и отмечает, что ограничения в оптимизации закона были обусловлены необходимостью перевода всех госзакупок в электронную форму

Добавим, что уже создан экспертный совет по муниципальным и государственным закупкам. В его приоритетах максимально оперативное принятие всех изменений, чтобы предложенные новации «не зависали» в той же Госдуме.

Источник

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8470557.html

Метки: госзакупка, закон, реформы, Экономика России

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Один комментарий»

  • 4097 1983
    XAPOH 14 марта 2019 в 20:03 Ссылка
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    Все “майские указы” (от прошлых до будущих), это бла-бла-бла на голубом глазу и шоу с мультиками для лохов. Реально никто их выполнять не собирается. Просто выбьют бабло под эти указы, распилят их и с мордой голодного упыря будут смотреть на госбюджет дальше, до следующих указов.

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