Об “отсталой” электростанции “Эль-Гури”
22:40. 14 марта 2019 Просмотров - 202 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ударим каленым фактом по прискорбному невежеству.
В обсуждении различных тем связанных с кибератакой на Венесуэлу можно периодически встретить однотипные комментарии – станция старая, электроники там вообще нет, интернета нет, автомитизированных систем управления нет – а раз нет, то и кибератаку осуществить невозможно.
Вот типичные комментарии: Очень сомнительно. ГЭС там времен мамонтов, какие еще нафиг компьютеры ей управляют? На реле и контакторы кибератаку не устроить. или Станция 60х годов постройки, откуда там компьютерные системы? или Там даже нет сети, ни кабель не вставить, ни флешку.
На деле, за этими заявлениями скрывается либо обычное невежество, либо намеренные попытки ввода в заблуждение.
В 2005 году электростанция "Эль-Гури" проходила масштабную техническую модернизацию, которую осуществлял международный технологический консорциум ABB – Asea Brown Boveri Ltd
Это шведская и швейцарская многонациональная технологично-международная корпорации, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. Компания основана в 1988 году слиянием шведской компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie. Офисы концерна представлены в более 100 странах мира, ABB расположены базируется компании находится в шведском и швейцарском городе Штаб-квартиры — в Стокгольме и Цюрихе. Производственные мощности располагаются на территории Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, России, Чехии, Индии, Китая, США, Португалии, Бразилии, Финляндии, Эстонии и т. д.
Страны, в которых представлена ABB.
Это для понимания того, компания какого масштаба занималась модернизацией "Эль-Гури" (вопрос о том, могли ли уже тогда в оборудование поставить необходимые "закладки" сейчас рассматривать не будем).
ABB с 2005 по 2007 год проводила работы по модернизации "Эль-Гури" в рамках соглашения с правительством Венесуэлы, которое планировало, что после модернизации, электростанция бесперебойно прослужит еще 30 лет.
И так, что же делалось в период модернизационных работ на "Эль-Гури"?
Открываем корпоративный журнал ABB Review за март 2006-го года https://library.e.abb.com/public/f27f769220adaeaac12571d9004169c6/32-36%203M647_ENG72dpi.pdf (за 13 лет до текущих событий) и смотрим описание проводимых работ.
О себе компания говорит так:
АББ является мировым лидером в области современных систем управления. ее технологии внедряются в современных гидроэлектростанциях для решения потребности пользователей в высокой степени автоматизации
Проект модернизации осуществляется на Guri Dam совместно с его владельцами,С.V.G. Electrificacion del Caroni C.A.(EDELCA),и включает в себя мероприятия и работы, которые обеспечат технологическую и функциональную модернизацию, чтобы этот национальный актив мог проработать следующие 30 лет.
Среди улучшений - полный механический ремонт генерирующих единиц, которsq в настоящее время осуществляется различными поставщиками турбин и механическими подрядчиками.
Модернизация системы управления и защиты проводится ABB в рамках отдельного договора.
Распределенная система управления (DCS) разработанный ABB для завода, будет интегрировать первые три уровня существующая иерархическая система управления.
Первый уровень содержит полевые устройства (интеллектуальные передатчики и удаленный ввод / вывод), станции, которые связываются с следующим уровем управления через сеть Profibus.
Для иллюстрации – один из вариантов сети Profibus
Второй уровень содержит блок Системы управления (UCS), которая будет основанный на контроллере АББ IndustrialIT, AC800M.
Ну нет на "Эль-Гури" сетевого оборудования – его придумал Мадуро.
Этот уровень поддерживает все последовательности автоматического управления для запуск генерирующих блоков.
Избыточность включена в конструкцию системы и обеспечивает ее надежность. Каждый UCS будет иметь два избыточных человеко-машинных интерфейса (HMI) на основе ABB Power
(PGP), контроллеры, HMI и аксессуары будут интегрированы в существующее оборудование на заводе.
Следующий уровень системы управления содержит операторские консоли для каждого блока , который будет расположен в существующих диспетчерских пунктах каждой электростанции. Этот уровень будет взаимодействовать с существующая централизованная система управления
который был установлен SNC Lavalin в конце 1990-х годов. Она будет поддерживать весь уровень управления установкой и все современные приложения управления, включая автоматическую генерацию, графики и контроль, автоматический контроль напряжения, контроль речного стока и др.
Распределенная система управления включает в себя ABB Power Generation
Портальные консоли на уровне оператора,
контроллеры ABB IndustrialIT AC800M на уровне процесса и ABB
Модули ввода-вывода S800, а также смарт передатчики, .
На уровне оператора, операторы могут контролировать гидроэлектростанцию, используя функции пульта управления, главную панель управления (MCS) и UCS.
Статус процесса представлен на цветных мониторах в форма процесса, объекта и отображение кривых, аварий и сообщений.
Вот примерно так видят оборудование операторы на электростанции "Эль-Гури".
О боже, у них компьютерная система. Но ведь пропаганда о технологической отсталости Венесуэлы не может врать!
На уровне процесса система управления состоит из резервированных контроллеров для каждой единицы и общей системы в две электростанции.
Контроллеры имеют возможность предоставить аналоговую и цифровую обработку, логический контроль, , а также функции мониторинга, сбора, подсчета и связи.
Каждый контроллер имеет локальные порты Ethernet, которые позволяют одноранговую связь по резервированной локальной сети Ethernet (ЛВС). Контроллеры также могут функционировать независимо от локальной сети.
Оператор и контроллеры общаются друг с другом, используя OPC Server / Client.
Модули связи используются для подключения Profibus к удаленно расположенным станциям ввода-вывода и интеллектуальным передатчикам. как последовательные соединения RS232
Порты связи встроенные в контроллеры используются для работы с местной системой ввода/вывода.
Один из вариантов Master Station. На "Эль-Гури" в 2006 году был установлен современный по тем временам Master SCADA Station
Консольная система выполнена по отраслевым стандартам и имеет операционную система Windows XP
Система имеет открытую архитектуру что позволяет реализовывать широкий спектр коммуникационных протоколов с возможностью для взаимодействия со сторонним программным обеспечением и базами данных.
Станция оператора обладает необходимым графическим интерфейсом Кроме того, оператор может использовать управление тревогами, последовательность сообщений о событиях, функции регистрации данных и механизмы авторизации пользователей.
Контроллер AC800M
Контроллер системы управления и ввода-вывода AC 800M
Система управления и ввода-вывода обеспечивает эффективные и универсальные решения как для небольших гибридных, так и для крупных комплексных систем автоматизации, повышая рентабельность активов за счет оптимизации общего управления производством, улучшения эксплуатационной готовности и минимизации техобслуживания.
Общая среда для автоматизации и обеспечения безопасности технологических процессов и энергосистем: контроллер высокого уровня интеграции дает возможность объединить контуры безопасности и приложения управления в одном контроллере, что обеспечивает максимальное использование технологического оборудования. Поддержка стандарта IEC 61850 для подстанции делает систему 800xA эффективной платформой для решений, объединяющих в себе автоматизацию технологических процессов и автоматизацию энергосистем.
Отказоустойчивость для максимальной эксплуатационной готовности производственной установки: прочная конструкция, распределенные функциональные свойства и функции резервирования высокой гибкости обеспечивают требуемые производительность, выпуск продукции и доход.
Открытая архитектура снижает затраты за срок службы: обеспечивается поддержка стандартных промышленных полевых шин, сетей и протоколов обмена данными и радиосвязи, что облегчает интеграцию сторонних производственных систем.
Широкие возможности техобслуживания сокращают время простоя оборудования: комплексные функции самодиагностики и «горячей» замены снижают затраты на техобслуживание, увеличивают период безотказной работы и повышают производительность установки.
Гибкий ввод-вывод для любой производственной среды: полная линейка промышленных типов ввода-вывода, включая искробезопасные типы и типы, сертифицированные по классификации SIL. Имеются варианты компоновки и монтажа для дистанционных и локальных модулей ввода-вывода.
Широкая функциональность управления в соответствии с любыми требованиями: ПО контроллера выполнено в соответствии со всеми приложениями по технологическим процессам, энергосистемам и безопасности, от простого до сложного, от дискретного до непрерывного, от простых приложений регулирования до приложений высокого уровня
Контроллер связывается с другими контроллеры и HMI через Ethernet LAN и WAN (глобальная сеть). Управляющая сеть работает на скорости 100 Мбит / с.
И так далее.
Это не пропаганда правительства Венесуэлы, это отчет крупной ТНК о проделанной работе, который конечно вступает в полное противоречие с пропагандой о застрявшей в XX веке электростанции "Эль-Гури".
Резюмируя.
1. Электростанция "Эль-Гури" проходила в 2005-2007 годах модернизацию, которая осуществляла ведущая мировая компания (как она сама о себе заявляет) занимающаяся модернизацией гидроэлектростанций.
2. В ходе модернизации электростанции "Эль-Гури" на ней были установлены автоматизированные цифровые системы управления, мониторинга и контроля, являющиеся современными на середину "нулевых" – на текущий момент этим системам от 12 до 14 лет (вопрос о дальнейших доработках после 2007 года не изучал).
3. Автоматизированная система на электростанции "Эль-Гури" имела как внутреннюю локальную сеть, так и возможность для выхода глобальную сеть. Система была построена на Windows XP.
Таким образом, заявления о том, что "Эль-Гури" являлась отсталой электростанцией из докомпьютерной эры представляют собой либо банальное невежество, либо заведомую ложь.
PS. Если у специалистов по автоматизированным системам и компьютерному железу будут уточнения к переводу и дополнения по характеру этой системы, будут признателен. Внесу необходимые уточнения в материал.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4843766.html