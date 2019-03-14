Найдено самое уязвимое место системы безопасности России

Концептуал СМИ Русскоязычный интернет продолжает обсуждать возмутительную историю, связанную с шоу на ТНТ

Нынешнее российское государство не в состоянии защитить национальную идентичность и историческую память. К такому выводу можно прийти после официального ответа Роскомнадзора на депутатский запрос по скандальной истории с оскорблением памяти генерала Карбышева в эфире телеканала ТНТ.



О героической истории нашей страны расскажут:



История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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