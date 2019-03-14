Найдено самое уязвимое место системы безопасности России
Русскоязычный интернет продолжает обсуждать возмутительную историю, связанную с шоу на ТНТ
Нынешнее российское государство не в состоянии защитить национальную идентичность и историческую память. К такому выводу можно прийти после официального ответа Роскомнадзора на депутатский запрос по скандальной истории с оскорблением памяти генерала Карбышева в эфире телеканала ТНТ.
О героической истории нашей страны расскажут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/naydeno-samoe-uyazvimoe-mesto-sistemy-bezopasnosti-rossii
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Закон, защищающий чиновников и депутатов от критики принят. Закон о защите святынь Отечества не нужен, хотя и существует.
Да, для меня и Ленин не икона, но я никогда не опущусь до оскорбления его памяти. Напротив, всячески подчеркиваю и призываю отдать должное ему, как организатору Октябрьской революции и создателю Советского государства.
Здесь же, идеологические диверсанты-сценаристы и соблюдающие условия контракта (что написано, то и говорю) безграмотные сикушки оскорбили память Героя Русско-японской, 1-й мировой и Отечественной войн.
Основания для привлечения есть. Нет воли.