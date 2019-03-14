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Найдено самое уязвимое место системы безопасности России

18:25. 14 марта 2019 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:

Русскоязычный интернет продолжает обсуждать возмутительную историю, связанную с шоу на ТНТ

Нынешнее российское государство не в состоянии защитить национальную идентичность и историческую память. К такому выводу можно прийти после официального ответа Роскомнадзора на депутатский запрос по скандальной истории с оскорблением памяти генерала Карбышева в эфире телеканала ТНТ.

О героической истории нашей страны расскажут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Царьград ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/naydeno-samoe-uyazvimoe-mesto-sistemy-bezopasnosti-rossii

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Один комментарий»

  • 5144 4717
    strelez 14 марта 2019 в 20:18 Ссылка
    GD Star Rating
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    Закон, защищающий чиновников и депутатов от критики принят. Закон о защите святынь Отечества не нужен, хотя и существует.
    Да, для меня и Ленин не икона, но я никогда не опущусь до оскорбления его памяти. Напротив, всячески подчеркиваю и призываю отдать должное ему, как организатору Октябрьской революции и создателю Советского государства.
    Здесь же, идеологические диверсанты-сценаристы и соблюдающие условия контракта (что написано, то и говорю) безграмотные сикушки оскорбили память Героя Русско-японской, 1-й мировой и Отечественной войн.
    Основания для привлечения есть. Нет воли.

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