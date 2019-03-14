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Меж двух огней

10:43. 14 марта 2019 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:
Дела Пола Манафорта как «точка невозврата» для всей политической системы Соединённых Штатов



10 марта окружной суд Александрии (штат Вирджиния) приговорил Пола Манафорта к лишению свободы на 47 месяцев, а также к штрафу в размере 50 тысяч долларов и к выплате 24 миллионов долларов компенсации.

Как отмечается, присяжные признали экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа виновным по двум из девяти пунктов обвинения в банковском мошенничестве, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному случаю уклонения от декларирования иностранных счетов из четырёх, — все они связаны с его работой на экс-президента Украины Виктора Януковича до 2013 года и не имеют никакого отношения к «рашагейту», в котором оппоненты пытаются обвинить 45-го президента США.


Известно, что в Киеве Манафорт получал огромные суммы за свои услуги, при этом активно выполняя задания американских спецслужб по влиянию на Януковича и его окружение в антироссийском духе. Об этом почти не упоминалось в ходе следствия и судебного процесса. Несомненно, данное обстоятельство в значительной степени повлияло на относительно мягкий приговор суда: по совокупности Полу Манафорту грозило до 302 лет тюрьмы, а сторона обвинения в лице спецпрокурора Роберта Мюллера запрашивала от 19,5 до 24 лет. Но главным фактором оставалось и остаётся другое открытое против Манафорта судебное дело, которое рассматривают в Вашингтоне 13 марта. Тот же Роберт Мюллер предъявляет ему обвинения в сговоре против государства, отмывании денег, даче ложных показаний, сокрытии важной информации и нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента, а также в незаконном лоббизме. Свидетелями по этому делу должны выступить ключевые фигуры «рашагейта», который расследует комиссия Мюллера: бывший заместитель Манафорта в избирательном штабе Трампа Рик Гейтс, экс-советник 45-го президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и бывший советник Трампа Роджер Стоун. Данные слушания должны стать громким заключительным аккордом перед докладом Мюллера американскому конгрессу и 26 марта, когда в свободную продажу должны поступить сразу две книги: «чистый» текст этого доклада опубликует издательство газеты «Вашингтон пост», а с комментариями авторитетных юристов и биографиями главных «свидетелей» — издательство Skyhorse Publishing. Интересно, что конгрессмены полного текста доклада услышать не должны — видимо, во избежание неудобных для спецпрокурора и бывшего главы ФБР вопросов со стороны «народных избранников».

Всё это свидетельствует о том, что «холодная гражданская война» в Соединённых Штатах не только не думает утихать, но и грозит превратиться в «горячую», поскольку в американском правовом поле разрешить данный конфликт не удаётся, а выход противостояния «трампистов» и «антитрампистов» за рамки юридических разбирательств может вызвать в стране «эффект снежной лавины».

Поэтому два «дела Манафорта» могут рассматриваться как некий «рубикон», как «точка невозврата» для всей политической системы Соединённых Штатов. Ведь Пол Манафорт — не просто офицер-спецслужбист. Он — видная фигура американского политического истеблишмента со стороны республиканского спектра. Он побывал в советниках у Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша — старшего и Роберта Доула, знает все входы-выходы в Белом доме и в Капитолии. Так сказать, сверхкрупный агент особого назначения. Своё последнее задание «по Украине» он выполнил с блеском и после недолгого «отдыха» перешёл в начальники избирательного штаба к Дональду Трампу. Но именно здесь «нашла коса на камень». Потому что нью-йоркский миллиардер, ставший кандидатом от республиканской партии, не был «системным» политиком и шёл на выборы с альтернативной «консенсусу имени 11 сентября» программой. Поэтому после победы на съезде «великой старой партии» Дональд Трамп уволил Манафорта из своего избирательного штаба, а после проигрыша Хиллари Клинтон демократы вцепились в него как в лёгкую добычу, поскольку Пётр Порошенко «слил» (или взял на себя ответственность в качестве источника «слива») документы, которые свидетельствовали о крупных финансовых махинациях Пола Манафорта: только по ним суммы превышали 50 млн. долларов, а налоги с них выплачены не были. Эти «железобетонные» документы и были поставлены в вину видному республиканскому лоббисту в надежде на то, что он имел аналогичные украинским контакты и с российской стороной, или хотя бы придумает таковые, чтобы дать основания для обвинений Трампа в «рашагейте» и начала процедуры импичмента 45-го президента США. Ничего подобного пока не произошло. «Форт Манафорт» пока не пал под натиском Хиллари, Мюллера и Ко, но развязка уже близка. И мягкость вирджинского суда никого не должна обманывать.

Видимо, демократы из клинтоновского окружения всё ещё полагают, что тем самым они продемонстрировали Манафорту реальность «пряника», а теперь под угрозой «кнута» можно будет получить от него какие-то свидетельства о взаимодействии Трампа и/или его ближайшего окружения с Москвой. А республиканцы и сам «Большой Дональд» полагают, что данное решение удержит Манафорта от того, чтобы действовать по указке демократов против Трампа. То есть Манафорт попал между двух огней и выхода из этой ситуации у него может и не быть — вплоть до внезапной кончины или самоубийства почти 70-летнего политического лоббиста, чьи «жизнь и карьера полностью разрушены», в тюрьме.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8468470.html

Метки: демократы, манафорт, политика, республиканцы, скандал, США, Трамп

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