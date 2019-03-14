Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

США откроют центры борьбы с информационным влиянием России в Грузии, Прибалтике и на Балканах. Американские структуры для противодействия Москве появятся там уже в 2019–2020 годах. В странах, где будут открыты центры, существует определенная доля населения, которая с одобрением относится к России и ее руководству. Именно с такими настроениями и будет бороться создаваемая сеть. Иными словами – стратеги и политтехнологи Запада будут сражаться с инакомыслием на постсоветском пространстве, в Южной и Восточной Европе.

Общая с Россией история будет вымарываться, она должна быть забыта, а вытекающие из нее ценности будут объявлены недостоверными. Вместо них под каждое конкретное государство создается, а затем навязывается через медиа и систему образования некое альтернативное, то есть по умолчанию западное, культурно-когнитивное априори. Все то, что философ Мишель Фуко определял понятием «эпистема».

Почему нам так важно это определение? Потому что эпистема не только навязывает исторические формы культуры и знания одной цивилизации другой в конкретный момент. Но и включает в себя целый набор дискурсивных практик, то есть формирует аппарат дальнейшего производства знания. Иными словами, эпистема – это система координат, с помощью которой не только навязываются текущие знания, но и воспроизводятся дальнейшие. Это можно сравнить со своего рода массовой перепрошивкой мозгов всего общества, народа, населения целого государства. На несколько поколений вперед.

А как иначе поработить народы, которые столетиями находились в одной цивилизационной орбите с Россией, русскими, в рамках евразийской цивилизации и даже общей государственности? Ведь если люди мыслят иначе, свою систему ценностей вы им не навяжете. Не говоря уже об образе жизни. Любое внешнее присутствие будет восприниматься не иначе как оккупация, а значит – будет отторгаться и встречать сопротивление. Это и хотят сломать.

Да что постсоветское пространство, сегодня всему миру на информационном уровне жестко и безапелляционно навязывается этика глобализации. Якобы западный опыт абсолютен и универсален, он лучший из опытов всех цивилизаций, а значит, должен быть взят за основу грядущего единого мира, который неизбежен…

Несогласным в лучшем случае пытаются перепрошить мозги, в худшем – наносят ракетно-бомбовые удары с недосягаемого расстояния после серии попыток образумить с помощью «цветных революций».Почему западный опыт лучший? Да потому, что на Западе живут лучше всех. По материальным, разумеется, критериям. Ведь все остальное, то есть нематериальное – это «химеры», «мракобесие», «отсталость» и «средневековье». И это не обсуждается. Так человечество загоняется в узкие смысловые рамки, начиная безвольно повторять эти тезисы как мантру. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Но начинается все довольно безобидно и даже практически незаметно. Создается пул неправительственных структур, которые начинают работать с информацией и смыслами. Ведут, например, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Результаты расследований скармливают подходящим по формату СМИ. Постепенно формируется информационная завеса. Мы за все хорошее и против всего плохого. Вам нужно быть с нами.

На захватываемом пространстве создается и навязывается совокупность категорий, которые подаются в качестве «объективных» – это «права человека», «свободы», «гражданское общество», но понимаемые очень специфически. Правильное «гражданское общество» всегда солидаризируется с заграничным начальством, благодаря которому и питается.

Именно на основе подобных «незыблемых» ценностей, истолкованных строго в нужном ключе, вытекают все остальные определения и понятия.

Все то, за что критиковали и разваливали советизм и марксистские режимы – только сбоку и в более мягкой подаче. Либерализм столь же тоталитарен и бескомпромиссен, как и марксизм, и даже фашизм, но только он сначала улыбается и предлагает, чтобы мы сами, «понимаете, как говорится, добровольно», приняли его ценности.

Все, что не соответствует этой информационной эпистеме, Запад вытесняет своим контентом. Гигантские информационные корпорации – это оружие массового поражения. По сути, американские и европейские СМИ, присвоив себе маркер «мировых», забивают всякую альтернативу. Они производят информацию и интерпретации в таких объемах, что в них тонут и растворяются любые альтернативные информационные источники. Потребитель не в состоянии вычленить их из общего потока. Это физически почти невозможно. В том же случае, если альтернативу все-таки начинают слышать (как слышат RT и Sputnik), эти каналы мгновенно блокируют и запрещают. Никакой «свободы слова».

Если у вас появляются западные НПО, фонды, медиа, транслирующие их повестку, политологи, дающие интерпретацию событий – это означает, что вы находитесь в разработке наших западных партнеров. И лучше вам принять их интерпретацию «по-хорошему». Иначе «мы летим к вам».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101653