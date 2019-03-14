Как обмануть ЕГЭ
Вскрылась масштабная коррупция в системе ЕГЭ. Богатая публика пристраивала своих детей с не самыми, прямо скажем, выдающимися способностями в престижные вузы. Разумеется, за большие деньги. Пока задержано около полусотни человек, как взяткодателей, так и взяткополучателей. Но расследование продолжается.
Как пишет Русская служба Би-Би-Си, в коррупционной схеме упоминаются Йель, Стэнфорд, Джорджтаунский университет и другие элитные американские вузы. Заговор был раскрыт ФБР с помощью свидетелей. Все обвиняемые в передаче взяток — состоятельные бизнесмены (в том числе главы крупных компаний) и голливудские актеры.
Установлено, что масштабной преступной схемой руководил 58-летний Уильям «Рик» Сингер, который через свою фирму организовывал подтасовки. Среди прочего его обвиняют в рэкете, отмывании денег и препятствии правосудию. Махинациями с SAT (аналог нашего ЕГЭ) он занимался по меньшей мере семь лет и успел заработать минимум 25 млн долларов. Сингеру грозит тюремный срок до 65 лет и штраф около 1 млн. Свою вину преступник признал.
Схема включала в себя подтасовку итогов единого школьного экзамена, по результатам которого осуществляется прием в американские университеты. Уильям «Рик» Сингер инструктировал родителей, как сделать так, чтобы их ребенок сдавал экзамен отдельно от всех. В этом случае наблюдающим контролерам платили хорошие деньги, чтобы они закрывали глаза на списывание или на то, что под видом абитуриента на экзамен приходил другой человек.
Кроме того, велась работа с тренерами, поскольку университеты ценят спортивные достижения своих студентов. За мзду они включали детей в команды.
Например, по делу проходит главный тренер женской футбольной команды Йельского университета. Как предполагает следствие, женщина получила 400 тысяч долларов за то, что рекомендовала к поступлению абитуриентку, которая ни разу в своей жизни даже не выходила на поле. Родители девушки заплатили Сингеру за посредничество 1,2 млн долларов.
В общей сложности обвинения предъявлены 33 родителям и 13 спортивным тренерам и помощникам Сингера. Имена голливудских звезд называются, но мне они, признаться, незнакомы. Уильяма Мейси (на фото внизу), правда, видел в каких-то фильмах.
Меня эта история, честно говоря, огорчила. Как и всем, мне известны недостатки нашего ЕГЭ, однако я всегда держал в уме главную цель, ради которой, собственно и затевалась реформа: открыть доступ в лучшие университеты страны детям из глубинки.
Критика мне тоже понятна, однако я надеялся, что проблемы, сопутствующие любому новому делу, все же решаемы. В США давно существует ЕГЭ, система неплохо себя зарекомендовала. Надо просто потерпеть, когда закончится период становления.
В данном случае я вовсе не ерничаю. Мне действительно американский пример в этой узкой области образования казался достойным подражания.
Но вскрытая мошенническая схема, в которой оказались замешаны лучшие частные школы и университеты Соединенных Штатов, показала, что я заблуждался — перспектив ни у американского SAT, ни у нашего ЕГЭ нет никаких. Богатые родители всегда будут искать способ обойти вроде бы единые правила. И всегда найдутся мошенники, которые им в этом помогут.
В итоге главная цель — равный доступ ребят в высшие учебные заведения достигнута все равно не будет.
Одна из фигуранток громкого дела, дочка голливудской звезды Оливия, еще учась в школе, получила известность как бьюти-блогер, у ее Ютьюб-канала около двух миллионов подписчиков. В одном из эфиров она призналась, что учеба ее мало интересует, и она надеется провести четыре университетских года на вечеринках.
Теперь ФБР выяснило, что студенткой девушка стала благодаря фальшивым заявлениям об участии в команде по гребле, хотя ни разу не держала в руках весла. «Эй, тупица, сколько будет 2+2?», — задал язвительный вопрос один из ее подписчиков. Презрение объяснимо: по-видимому, спросивший знает ответ на этот вопрос, однако в престижный вуз попасть не смог.
Рано или поздно, надеюсь, Высшая школа экономики и чиновники, работающие в сфере образования, которые настаивают на прогрессивности ЕГЭ, прозреют и отступят. И Россия вернется к той системе, которая существовала в СССР — с репетиторами, получением углубленных знаний по отдельным предметам и со вступительными экзаменами в университеты.
Равный доступ к образованию — такая же иллюзия, как и сама демократия. С этим придется смириться.
Источник: http://voicesevas.ru/news/43382-kak-obmanut-ege.html
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