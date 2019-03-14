Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
1895. Александр III, Мария Федоровна и цесаревич Николай Александрович на охоте, 12 сентября
1896. Встреча императора Николая II у собора Александра Невского в Париже
1897. Император Франц Иосиф I с государственным визитом в Санкт-Петербурге
1900-е. Александра Федоровна посетила Иверскую часовню, Москва
1900-е. Александра Федоровна посетила Иверскую часовню, Москва
1901. Приезд императорской четы на службу в память о почившей Виктории-Аделгейде-Марии-Луизе, вдове немецкого императора Фридриха III в лютеранской кирхе Санкт-Петербурга
1901. Выход императорской четы после службы в память о почившей Виктории-Аделгейде-Марии-Луизе, вдове немецкого императора Фридриха III в лютеранской кирхе Санкт-Петербурга
1901. Император Николай II и императрица Александра прибыли в Страстной монастырь, Москва
1901. Николай II и Царица Александра прибыли в Страстной монастырь, Москва
1901. Николай II во время посещения военных учений. Богослужение
1901. Николай II во время посещения военных учений. Презентация технических инноваций
1901. Праздник Павловского гвардейского полка в Красном Селе. Приезд Николая II
1902. Встреча Виктора Эммануила III в Санкт-Петербурге, 14 июля
1902. Император Николай II встречает Виктора Эммануила III в Екатерининском дворце, 15 июля
1902. Король Виктор Эммануил III, император Николай II и Великий Герцог Ольденбургский Фридрих Август II в Красном Селе
1903. Николай II и Александра Фёдоровна среди неизвестных. Дармштадт
1903. Пребывание Их Императорских Величеств в Москве. 29 марта-16 апреля
1904. Император Николай II благословляет офицеров, отправляющихся на русско-японскую войну. Новгород
1905. Император Николай II в Петергофе благословляет солдат, отправляющихся на русско-японскую войну
1905. Встреча кайзера Вильгельма II с императором Николаем II в заливе Бьёркё, июль
1905. Кайзер Вильгельм II и император Николай I беседуют на борту сторожевого корабля «Берлин» в заливе Бьёркё
1906. Николай II и Александра на ступенях Собора Василия Блаженного
1911. Встреча императора Николая II в Крыму в присутствии Бухарского хана Саид-Абдулы-Ахата
1911. Император Николай II и великая княжна Ольга Николаевна посещают госпиталь в Крыму
1911. Император Николай II принимает доклад
1911. Император Николай II с дочерьми посещает один из полков, расположенный в Ливадии
1911. Каспийский 148 пех. полк. Николай II и две дочери среди офицеров полка
1911. Причащение великой княжны Марии Николаевны на террасе Ливадийского дворца
1911. Смотр II-ой очереди Севастопольского гарнизона и потешным