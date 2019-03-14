Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5



1895. Александр III, Мария Федоровна и цесаревич Николай Александрович на охоте, 12 сентября





1896. Встреча императора Николая II у собора Александра Невского в Париже



1897. Император Франц Иосиф I с государственным визитом в Санкт-Петербурге



1900-е. Александра Федоровна посетила Иверскую часовню, Москва



1900-е. Александра Федоровна посетила Иверскую часовню, Москва



1901. Приезд императорской четы на службу в память о почившей Виктории-Аделгейде-Марии-Луизе, вдове немецкого императора Фридриха III в лютеранской кирхе Санкт-Петербурга



1901. Выход императорской четы после службы в память о почившей Виктории-Аделгейде-Марии-Луизе, вдове немецкого императора Фридриха III в лютеранской кирхе Санкт-Петербурга



1901. Император Николай II и императрица Александра прибыли в Страстной монастырь, Москва



1901. Николай II и Царица Александра прибыли в Страстной монастырь, Москва



1901. Николай II во время посещения военных учений. Богослужение



1901. Николай II во время посещения военных учений. Презентация технических инноваций



1901. Праздник Павловского гвардейского полка в Красном Селе. Приезд Николая II



1902. Встреча Виктора Эммануила III в Санкт-Петербурге, 14 июля



1902. Император Николай II встречает Виктора Эммануила III в Екатерининском дворце, 15 июля



1902. Король Виктор Эммануил III, император Николай II и Великий Герцог Ольденбургский Фридрих Август II в Красном Селе



1903. Николай II и Александра Фёдоровна среди неизвестных. Дармштадт



1903. Пребывание Их Императорских Величеств в Москве. 29 марта-16 апреля



1904. Император Николай II благословляет офицеров, отправляющихся на русско-японскую войну. Новгород



1905. Император Николай II в Петергофе благословляет солдат, отправляющихся на русско-японскую войну



1905. Встреча кайзера Вильгельма II с императором Николаем II в заливе Бьёркё, июль



1905. Кайзер Вильгельм II и император Николай I беседуют на борту сторожевого корабля «Берлин» в заливе Бьёркё



1906. Николай II и Александра на ступенях Собора Василия Блаженного



1911. Встреча императора Николая II в Крыму в присутствии Бухарского хана Саид-Абдулы-Ахата



1911. Император Николай II и великая княжна Ольга Николаевна посещают госпиталь в Крыму



1911. Император Николай II принимает доклад



1911. Император Николай II с дочерьми посещает один из полков, расположенный в Ливадии



1911. Каспийский 148 пех. полк. Николай II и две дочери среди офицеров полка



1911. Причащение великой княжны Марии Николаевны на террасе Ливадийского дворца



1911. Смотр II-ой очереди Севастопольского гарнизона и потешным



Источник: https://humus.livejournal.com/6516499.html