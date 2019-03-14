Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Евгений Музруков о работе фронтовых кинооператоров

09:30. 14 марта 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать проект “Архивная революция”: https://oper.ru/donate/tacticmedia
Подписаться на канал проекта: https://www.youtube.com/channel/UCgGq…

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Us4FMfPskfQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 10 мая 2015
... — Сумское НПО имени Фрунзе, где работало двенадцать тысяч человек, переведено на..., что посол Украины в Италии Евгений Перелыгин официально обратился к властям...
У народа с короткой памятью тоже нет будущего
..., милиционерами - всеми теми, кто вынужден работать на холоде в эту праздничную...
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
...миллионов Россиян менее 40 миллионов работают в производительных секторах экономики!...Начнём с бюджета. Сегодня как работает государство (читай чиновники)? Сначала ...кроме естественных законных затрат на работу всех бюрократических механизмов, задействованных ...
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
... более двух лет ведется разъяснительная работа, касающаяся деструктивной секты "Возрождение... золотой... народа. Владимир Орлов (Великий Новгород)Евгений Мельников (Челябинск)Владимир Довыденков (Астрахань...
ВГТРК запускает телеканал о науке и модернизации.
... «в полной готовности к началу работы». Собеседник «Маркера» надеется, что ... технологийГлавная задача — показать, как работает сложная система превращения идей в...департамента развития и коммуникаций РВК Евгений Кузнецов. Для развитой инновационной экосистемы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>