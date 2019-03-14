DSTL вербует профессуру для информационно-психологической войны
16:38. 14 марта 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
DSTL вербует профессуру для информационно-психологической войны
Тринадцатого марта 2019 года газета The Guardian разместила статью о необычном шаге британских военных. Согласно утёкшим в сеть конфиденциальным документам Кембриджского университета, опубликованным ещё в феврале студенческой газетой Varsity, министерство обороны Великобритании вербует в вузах психологов, философов и теологов для исследования новых методов использования психологического оружия и манипулирования поведением. Тогда на это почти не обратили внимания, сейчас же понемногу разгорается скандал.
Речь идёт о проекте по исследованию возможностей применения гуманитарных наук в целях обороны — в том числе для «психологических операций», — запущенном лабораторией по применению науки и технологий в сфере обороны (DSTL). В нём участвуют несколько ведущих университетов страны (в том числе Кембридж), на осуществление из бюджета выделено около 70 миллионов фунтов стерлингов (примерно 92 миллиона долларов США). Цели проекта включают «понимание поведения людей и влияние на него», в том числе с помощью «целенаправленного манипулирования информацией» путём использования «всего спектра возможностей страны, включая военные, невоенные, открытые и скрытые». Это манипулирование информацией направлено на «взаимодействие с зарубежной аудиторией и сдерживание противника, угрожающего интересам Великобритании». По словам официальных представителей лаборатории, «все исследования DSTL отвечают нормам этики и лежат в рамках закона».
С одной стороны, «британские учёные» — этот мем, родившийся не на пустом месте, и проект может быть очередным красивым попилом бюджета. С другой — в наш информационный век работать с потоками публично доступных данных надо в любом случае, в этом сомнения нет. И с этой точки зрения британский проект выглядит разумно.
https://warhead.su/2019/03/14/britantsy-verbuyut-filosofov-dlya-vedeniya-psihologicheskoy-voyny
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/13/uk-military-mod-universities-research-psychological-warfare-documents – публикация в Gurdian
https://www.varsity.co.uk/news/17072 – публикация о вербовке преподовательского состава в интересах проведения информационно-психологический операций
Прелесть этой истории конечно не в том, что британские спецслужбы вербуют персонал для информационно-психологических операций, а в том, кто это делает.
Указанная "Лаборатория по применению науки и технологии в сфере обороны" или DSTL является…тадам…одной из основных британских компаний работающих в центре химической и биологической войны в Портон-Дауне, вокруг которого и происходила постановочная история со Скрипалями.
Базировалась DSTL совсем недалеко от Солсбери и "внезапно", именно в период истории со Скрипалями DSTL проводила учения по отработке противодействия "применению нервно-паралитического агента" и ликвидации последствий заражения.
Сценарии отрабатывались на основе максимально актуальной информации о современных отравляющих веществах и в условиях приближенных к боевым. В ходе одного из упражнений, отрабатывалось нападение на химическую лабораторию, где противник разрабатывает передовые образцы химического оружия, что и требовало отработки действий группы захвата в костюмах хим.защиты в условиях химического заражения местности. Командиры групп получали консультации от специалистов DSTL о типах заражения и возможных веществах, которые они могут встретить в таких лабораториях, а также о мерах последующего обеззараживания как в полевых условиях, так и в условиях стационарных больниц.
Подробнее связь DSTL и комплекса Портон-Даун разбирал вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/4066764.html
По сути, DSTL не только напрямую участвовал в провокации в Солсбери, но и обеспечивала дальнейшее информационное сопровождение операции совместно с Ми-6. Задачи описанные в британской заметке про вербовку профессуры идентичны задачам операции Integrity Initiative https://colonelcassad.livejournal.com/4642080.html, документы о которой обильно публиковали в сети осенью-зимой прошлого года, включая материалы связанные с навзяыванием британского нарратива по Срипалям в европейских СМИ через подконтрольных ЛОМов. На сайте засветившейся структуры Ми-6 в открытых документах https://roguemedialabs.com/wp-content/uploads/2019/01/combinepdf-1.pdf прямо говорится, что Insitute of Statecraft работает с различными оборонными структурами НАТО и министерства обороны Британии, включая…тадам…DSTL.
Как не трудно заметить, грядет расширение информационный работы и требуются кадры для интенсификации манипуляции сознанием через электронные СМИ. Указание на зарубженую аудиторию достаточно ясно говорит о том, что цели у этой программы в первую очередь наступательные.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4842926.html