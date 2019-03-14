Dragon 2 — приговор на орбите?

2 марта текущего года американцами был запущен к МКС пока еще в беспилотном варианте частично многоразовый пилотируемый корабль Dragon 2, рассчитанный на семь членов экипажа. Иными словами, России нанесен очередной сокрушительный удар, напрочь лишающий ее монополии в пилотируемых полетах.

Соревнование между «Союзами» и системой «Спейс шаттл» осталось за российскими кораблями, потому что выяснилось, что в существующей конфигурации стоимость запусков челноков «Спейс шаттл» на единицу полезной нагрузки выше, чем у одноразовых «Союзов». Ключевым недостатком американской системы было отсутствие возможности ее использования кроме как с кораблем. Поскольку именно двигатели корабля использовались при выводе системы на орбиту, топливный бак был лишь емкостью для горючего и окислителя. Кстати, в этом плане «Энергия» на сто шагов впереди стояла, ибо позволяла выводить на орбиту не только корабль-челнок, но и ЛЮБУЮ полезную нагрузку.

Однако сейчас американцы совершили большой шаг вперед и уверенно обошли Россию.

Во-первых, Dragon 2 рассчитан на семь человек. То есть на ту же МКС могут доставляться одновременно и смена для длительной экспедиции, и кратковременная экспедиция.

Во-вторых, теперь желающие отправить экспедицию или туристов на МКС уже не будут ждать энное количество времени снисходительного разрешения России. То есть «Роскосмос» получает мощнейшего конкурента, а в условиях конкуренции российское ведомство работать не очень умеет.

Очень интересно будет посмотреть, как отреагирует кремлевский агитпроп на это событие. Вариантов несколько. Первый – попытаться замолчать это событие, пустить информацию между строк, чтобы люди не обратили на нее внимания. Второй – выпустить стаю «экспертов», которые начнут поливать грязью американский проект, рассказывать, что он никуда не годится, что это рекламный шаг Илона Маска, что корабль слетает один раз и больше его не будет и т.д. и т.п. Третий – выпустить стаю болтунов, которые начнут вешать зрителям и слушателям лапшу на уши, что у России есть такой портфель проектов, что весь мир ахнет и замрет в изумлении, что американцы со своим Dragon 2 будут нервно курить в сторонке, надо только чуть-чуть подождать – и как только, так сразу.

Так что будем ждать, какой вариант будет выбран. Хотя мне кажется, что выбран будет третий вариант, чтобы не травмировать психику российского обывателя информацией об очередном техническом прорыве американцев, которых объявили «ну тупыми».

Вопрос состоит в том, что в очередной раз, пока мы гордились своим полувековой давности первенством, американцы ДЕЛАЛИ дело. Я не питаю к ним абсолютно никаких теплых чувств. Но нельзя отрицать очевидное: США сумели пилотируемыми кораблями достичь Луны, что бы там ни говорили диванные эксперты-разоблачители. Дело в том, что США предоставили СССР для сравнительного анализа образцы лунного грунта, доставленного на Землю экипажами «Аполлонов». Эти образцы были сравнены с образцами, доставленными советскими лунными станциями. Результаты показали идентичность образцов. Затем США опередили нас в вопросе создания многоразовых кораблей. Да, критерий «стоимость + эффективность» показал, что «Спейс шаттл» не оправдал всех надежд, но первенство США в вопросе создания многоразовой космической системы отрицать невозможно. И сегодня США, пока в России продолжали почивать на лаврах предыдущих достижений и заниматься распилом бюджетных финансов, опять совершили прорыв, создав пилотируемый корабль нового поколения.

О том, как и по каким каналам перекачивали 7 млрд USD бюджетного финансирования американских налогоплательщиков в корабли Dragon 2 и Starliner концерна «Боинг», – тема отдельного разговора. Но нужный результат достигнут.

Конечно, еще рано говорить, что Dragon 2 станет новой страницей в эпохе пилотируемой космонавтики, что он станет основой регулярных американских пилотируемых полетов, хотя план нескольких (минимум двух) полетов уже имеется. Но достигнутый научно-технический прорыв отрицать невозможно.

Самое печальное, что Россия в ближайшей перспективе ничего подобного противопоставить американскому кораблю не сможет. «Эффективные менеджеры» опять будут надувать щеки, давать пресс-конференции, презентовать различные прожекты, показывать компьютерные картинки, разъезжать по предприятиям, с внимательным видом выслушивать конструкторов и производственников, делая вид, что им понятны все конструкторские и технологические проблемы. Но результат, увы, будет нулевой. Деградация космической отрасли продолжится. И перспектив к изменению к лучшему при нынешней власти не предвидится.

Источник: http://www.sovross.ru/articles/1816/43296