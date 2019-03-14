Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Долой экономику услуг! Владимир Бетелин – По-живому

20:05. 14 марта 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с Владимиром Бетелиным, академиком и научным руководителем НИИСИ РАН.

Содержание беседы:
0:30 Об уходе из жизни Жореса Алферова
04:44 О сравнении показателей промышленного производства СССР и РФ
06:18 Суть реформ в промышленности после распада СССР
09:02 Про отход от стратегии свободного рынка в начале 2000-х и его результатах
12:37 О развитии сектора электроники и программного обеспечения
15:23 Инициативы президента относительно промышленного производства
18:57 Образование как услуга и о воспитании потребителей
24:45 Что можно сделать для запуска высокотехнологичных производств в РФ?
28:18 О национальных проектах и безопасности
35:49 Политика протекционизма означает войну?
38:30 Не нужно ничего изобретать, а пользоваться тем, что есть
40:14 Что важнее: прибыль или гос. интересы?
44:31 О реформе академии наук
49:30 О государственной программе промышленного производства
52:39 Социалистические методы производства неизбежны

Интервью Владимира Бетелина “Последнему звонку”:
https://www.youtube.com/watch?v=5vAtT…


Поддержать проект “По-живому”:
https://agitblog.ru/donate.html

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cR5AGXQqe5E

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Государственный Банк как определяющий фактор в экономике России, или ЦБ как доходное предприятие
...сформулирован ещё до революции Владимиром Ильичом Лениным. После...индустриализация и формирование сталинской экономики, поэтому в результате...Открытием» последовал Бинбанк (доля Центрального банка в капитале ... все товары и услуги, ставит денежную эмиссию...
.«Теневая» экономика в СССР.
... только в виде продуктов и услуг, обеспечивающих жизненно необходимые (биологические) ... Гроссман и Владимир Тремль выпускают периодические сборники по «второй экономике» СССР. Выпуски... 1970-х гг. доля доходов от «второй» экономики составляла около 30% ...
Что важнее: экономика реальная или цифровая?
... РАН — Владимир Иванов даёт наиболее широкое определение:«Цифровая экономика — это ...того, чтобы доля России на мировом рынке услуг по хранению и...страны, офшоры, основу экономики которых составляют финансовые услуги, удалённая регистрация юридических...
Финансовый гений Путина: Что "взорвет" экономику России в 2018-2024 годах
...оказали РФ услугу, указав на слабые места в её экономике. Благодаря...наращиванием золотовалютных резервов ЦБ сокращает долю валюты в казне РФ.... антикризисному плану Владимир Путин сможет полностью перестроить российскую экономику. Стратегия подразумевает...
Государственный Банк как определяющий фактор в экономике России, или ЦБ как доходное предприятие (2)
... недвижимости, дорогостоящие транспортные средства, доли участия в коммерческих предприятиях, финансовые...этом Президента России Владимира Путина. Но в вопросах экономики и финансах ...в натуральном учёте продукции и услуг может сопровождаться только снижением ...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...обороны), чтобы с высокой долей вероятности не допустить манипулирования сознанием... ипотечные и коммерческие банковские услуги через свою основную банковскую ...академик, Нобелевский лауреат по экономике. Лопухин, Владимир Михайлович— работал в институте ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>