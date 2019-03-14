Долой экономику услуг! Владимир Бетелин – По-живому

Разговор с Владимиром Бетелиным, академиком и научным руководителем НИИСИ РАН.



Содержание беседы:

0:30 Об уходе из жизни Жореса Алферова

04:44 О сравнении показателей промышленного производства СССР и РФ

06:18 Суть реформ в промышленности после распада СССР

09:02 Про отход от стратегии свободного рынка в начале 2000-х и его результатах

12:37 О развитии сектора электроники и программного обеспечения

15:23 Инициативы президента относительно промышленного производства

18:57 Образование как услуга и о воспитании потребителей

24:45 Что можно сделать для запуска высокотехнологичных производств в РФ?

28:18 О национальных проектах и безопасности

35:49 Политика протекционизма означает войну?

38:30 Не нужно ничего изобретать, а пользоваться тем, что есть

40:14 Что важнее: прибыль или гос. интересы?

44:31 О реформе академии наук

49:30 О государственной программе промышленного производства

52:39 Социалистические методы производства неизбежны



Интервью Владимира Бетелина “Последнему звонку”:

https://www.youtube.com/watch?v=5vAtT…





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cR5AGXQqe5E