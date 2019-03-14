Долой экономику услуг! Владимир Бетелин – По-живому
Разговор с Владимиром Бетелиным, академиком и научным руководителем НИИСИ РАН.
Содержание беседы:
0:30 Об уходе из жизни Жореса Алферова
04:44 О сравнении показателей промышленного производства СССР и РФ
06:18 Суть реформ в промышленности после распада СССР
09:02 Про отход от стратегии свободного рынка в начале 2000-х и его результатах
12:37 О развитии сектора электроники и программного обеспечения
15:23 Инициативы президента относительно промышленного производства
18:57 Образование как услуга и о воспитании потребителей
24:45 Что можно сделать для запуска высокотехнологичных производств в РФ?
28:18 О национальных проектах и безопасности
35:49 Политика протекционизма означает войну?
38:30 Не нужно ничего изобретать, а пользоваться тем, что есть
40:14 Что важнее: прибыль или гос. интересы?
44:31 О реформе академии наук
49:30 О государственной программе промышленного производства
52:39 Социалистические методы производства неизбежны
Интервью Владимира Бетелина “Последнему звонку”:
https://www.youtube.com/watch?v=5vAtT…
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