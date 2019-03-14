1939-1941. Загорск и его жители на снимках Александра Гринберга. Часть 2
17:01. 14 марта 2019 Просмотров - 190 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1939-1941. Загорск и его жители на снимках Александра Гринберга. Часть 1
22. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена
23. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра
24. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра
25. 1940. 17 июля
26. 1940. 17 июля. В Троице-Сергиевой лавре
27. 1940. 18-24 июля
28. 1940. 25-30 июля. В Троице-Сергиевой лавре
29. 1940. 29 июля. В Троице-Сергиевой Лавре. Каличья башня
30. 1940. 8 августа. В Троице-Сергиевой лавре
31. 1940. 8 августа. В Троице-Сергиевой лавре, церковь Сергия Радонежского
32. 1940. 30-31 августа. В Троице-Сергиевой лавре
33. 1941. 27 апреля. На кладбище, Загорск
34. 1941. 29 апреля. На кладбище, Загорск
35. 1941. 29 апреля. Загорск
36. 1941. 29 апреля. Загорск
37. 1941. 7 мая
38. 1941. 7 мая
39. 1941. 7 сентября
40. 1941. 7 сентября
41. 1941. 7 сентября
42. 1941. 7 сентября. На переднем плане Любовь Островская – вторая жена А.Гринберга
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Дегенераты-рабы за пайку трудятся на иудейских святынях. Вы просто посмотрите на эти улыбки с печальными глазами, это совсем не валькирии, рабыни.