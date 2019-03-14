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1939-1941. Загорск и его жители на снимках Александра Гринберга. Часть 2

17:01. 14 марта 2019 Просмотров - 190 Один комментарий Опубликовал:


1939-1941. Загорск и его жители на снимках Александра Гринберга. Часть 1

22. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена


23. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра


24. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра


25. 1940. 17 июля


26. 1940. 17 июля. В Троице-Сергиевой лавре


27. 1940. 18-24 июля


28. 1940. 25-30 июля. В Троице-Сергиевой лавре


29. 1940. 29 июля. В Троице-Сергиевой Лавре. Каличья башня


30. 1940. 8 августа. В Троице-Сергиевой лавре


31. 1940. 8 августа. В Троице-Сергиевой лавре, церковь Сергия Радонежского


32. 1940. 30-31 августа. В Троице-Сергиевой лавре


33. 1941. 27 апреля. На кладбище, Загорск


34. 1941. 29 апреля. На кладбище, Загорск


35. 1941. 29 апреля. Загорск


36. 1941. 29 апреля. Загорск


37. 1941. 7 мая


38. 1941. 7 мая


39. 1941. 7 сентября


40. 1941. 7 сентября


41. 1941. 7 сентября


42. 1941. 7 сентября. На переднем плане Любовь Островская – вторая жена А.Гринберга

Источник: https://humus.livejournal.com/6517032.html

Метки: загорск, история, Россия, фото

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Один комментарий»

  • 1173 82
    Андрей 7 14 марта 2019 в 18:21 Ссылка
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    Дегенераты-рабы за пайку трудятся на иудейских святынях. Вы просто посмотрите на эти улыбки с печальными глазами, это совсем не валькирии, рабыни.

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