1939-1941. Загорск и его жители на снимках Александра Гринберга. Часть 2

22. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена23. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра24. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра25. 1940. 17 июля26. 1940. 17 июля. В Троице-Сергиевой лавре27. 1940. 18-24 июля28. 1940. 25-30 июля. В Троице-Сергиевой лавре29. 1940. 29 июля. В Троице-Сергиевой Лавре. Каличья башня30. 1940. 8 августа. В Троице-Сергиевой лавре31. 1940. 8 августа. В Троице-Сергиевой лавре, церковь Сергия Радонежского32. 1940. 30-31 августа. В Троице-Сергиевой лавре33. 1941. 27 апреля. На кладбище, Загорск34. 1941. 29 апреля. На кладбище, Загорск35. 1941. 29 апреля. Загорск36. 1941. 29 апреля. Загорск37. 1941. 7 мая38. 1941. 7 мая39. 1941. 7 сентября40. 1941. 7 сентября41. 1941. 7 сентября42. 1941. 7 сентября. На переднем плане Любовь Островская – вторая жена А.Гринберга

Источник: https://humus.livejournal.com/6517032.html