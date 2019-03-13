Загадка строительства колонн Санкт-Петербурга

...расстоянии около километра, к месту строительства? Какая-либо перевозка таких ...и установить такую махину? Чесменская колонна - колонна высотой 25 метров, выполнена ... учебниках. По известной «легенде», Санкт-Петербург построил Петр 1, руками крестьян...
... столько лет, для меня лично - загадка. Но уверяю Вас, практически все...), улицы, парки, скверы, площади, Храмы, колонны, стелы, памятники, инфраструктура города. И...-то не понимаю в строительстве?Моя версия прежняя:Санкт-Петербург, построен в 17...
...Санкт-Петербург. Много информации и размышлений. Бюст Монферрана, отделка Исаакиевского собора, его колонны...конструкция, которая похожа на опалубку колонны (строительство Казанского Собора) Так я .... Так что нет особой загадки про эти каменные чудеса. ...
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Колоны, атлантов, павловский дворец видел в 1991-м, достали. Да, не наша архитектура, ИИИИ? Просто забудте, технология утеряна навсегда. Не отвлекайтесь на прошлое, куда вас затягивают, вы все равно в современном жалком состоянии его не поймете, развивайтесь, живите ради Рода, Родины и Расы, уничтожайте врагов Рода Родины и Расы, и тогда понимание прошлого само придет. Сначала завоевание настоящего и будущего, а потом разборки с прошлым. Ничего не даст дегенератам настоящего знания о величии предков в прошлом.
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Когда одни “загадки”, когда “ученые в тупике”( в шоке и т.п), то все нормальным ясно, что НЕТ ПРИЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ ( это такой разрыв во всем, включая информацию).
Какой вывод?
Простой!
Наукой и политикой управляет какая-то невидимая сила!
Ну не может пара прохиндеев ( типа Миллера/Карамзина) сфабриковать прошлое “Европы”( ха-ха!). Не может стоять город, и его в упор не видям лжепетры и “изторики”.
Значит нам все, что можно переврали!
Кто?
Действительно, кто же это может быть( бяка такая!).