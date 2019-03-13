Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Загадка строительства колонн Санкт-Петербурга

15:44. 13 марта 2019 Просмотров - 332 2 коммент. Опубликовал:


***
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4367748.html

Метки: игнатенко, история, спб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Загадки древних строительств, или кто построил Санкт-Петербург?
...расстоянии около километра, к месту строительства? Какая-либо перевозка таких ...и установить такую махину? Чесменская колонна - колонна высотой 25 метров, выполнена ... учебниках. По известной «легенде», Санкт-Петербург построил Петр 1, руками крестьян...
Его Величество Санкт-Петербург. На чем стоит город на Неве? (часть 1)
... столько лет, для меня лично - загадка. Но уверяю Вас, практически все...), улицы, парки, скверы, площади, Храмы, колонны, стелы, памятники, инфраструктура города. И...-то не понимаю в строительстве?Моя версия прежняя:Санкт-Петербург, построен в 17...
Каменные чудеса. Как отливали Санкт-Петербург
...Санкт-Петербург. Много информации и размышлений. Бюст Монферрана, отделка Исаакиевского собора, его колонны...конструкция, которая похожа на опалубку колонны (строительство Казанского Собора) Так я .... Так что нет особой загадки про эти каменные чудеса. ...
У главных строителей Петербурга нет ни могил ни потомства ни портретов. Потому что их недовыдумали.
...года хотя много копался в загадках Питера когда писал свое ...в Санкт-Петербурге велись перестройка Исаакиевского собора и установка знаменитой Александровской колонны. Инженер...и Бетанкур, направленный на строительство дорог в Санкт-Петербурге и в Москве, а...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
...официальной версии возведения Александровской Колонны и строительства Исаакиевского Собора - альбомы автора... переднем плане рисунка. Еще загадка. На первом рисунке из...А-И). Санкт-Петербург. Palace Editions. 2002. Подъем Александровской колонны 507. Erecting ...
Засыпанные города. Анализ «развенчания мифов» от doctrinaire1802. Часть 1.
...статью doctrinaire1802 Засыпанные этажи Санкт-Петербурга, Москвы и других ... которые потребовали массового строительства дамб для защиты ... захватом и освоением колоний на других континентах.... выше статье «Загадки расположения С-Петербурга», в частности,...

2 коммент.»

  • 1158 83
    Андрей 7 13 марта 2019 в 19:01 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Колоны, атлантов, павловский дворец видел в 1991-м, достали. Да, не наша архитектура, ИИИИ? Просто забудте, технология утеряна навсегда. Не отвлекайтесь на прошлое, куда вас затягивают, вы все равно в современном жалком состоянии его не поймете, развивайтесь, живите ради Рода, Родины и Расы, уничтожайте врагов Рода Родины и Расы, и тогда понимание прошлого само придет. Сначала завоевание настоящего и будущего, а потом разборки с прошлым. Ничего не даст дегенератам настоящего знания о величии предков в прошлом.

    Ответить
  • 278 210
    Dasha 13 марта 2019 в 19:57 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Когда одни “загадки”, когда “ученые в тупике”( в шоке и т.п), то все нормальным ясно, что НЕТ ПРИЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ ( это такой разрыв во всем, включая информацию).
    Какой вывод?
    Простой!
    Наукой и политикой управляет какая-то невидимая сила!
    Ну не может пара прохиндеев ( типа Миллера/Карамзина) сфабриковать прошлое “Европы”( ха-ха!). Не может стоять город, и его в упор не видям лжепетры и “изторики”.
    Значит нам все, что можно переврали!
    Кто?
    Действительно, кто же это может быть( бяка такая!).

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>