Урок доброты Юрия Куклачёва 20 марта

Урок доброты Юрия Куклачёва для детей, учителей и родителей.



20-го марта в Москве, в Театре кошек Юрия Куклачёва в 18:00 состоится необычное событие – урок доброты. И спектакль, который проводится не только для детей и родителей, но и для учителей, педагогов и всех тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения.



После завершения спектакля, в тёплой дружеской обстановке будет проводиться неформальная встреча Юрия Куклачёва с учителями и педагогами семейных и государственных школ, а также с осознанными родителями, которых волнуют вопросы воспитания и сохранения нравственного здоровья детей.



Будет рассмотрена тема: «Важность осознания учителем и родителем своей задачи. Роль личности педагога в жизни своих воспитанников». А так же другие темы и вопросы в живой беседе с Юрием Дмитриевичем.



Внимание! Регистрация желающих попасть на встречу после спектакля ОБЯЗАТЕЛЬНА (количество мест ограничено). Запись производится по телефону 8-977-920-97-95.



Для прошедших регистрацию на урок доброты, будет возможность приобрести билет на спектакль «Мой папа – клоун с кошками» с 20% скидкой. А так же пройти обучение по базовому педагогическому курсу в уникальной семейной школе «Пространство» на особых условиях. И получить первую часть информационно-методического комплекта «Здоровье детей в детских садах и школах России» в электронном виде.



Данное мероприятие проводится при организационной поддержке проекта «Нам нужна иная школа» и семейной школы «Пространство».

https://vk.com/pedpoema

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mN-Ze2JOV4o