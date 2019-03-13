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Татьяна Черниговская: «Можно родиться Моцартом, но никогда им не стать»

22:09. 13 марта 2019 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:
 
 

Татьяна Черниговская — доктор биологических наук, профессор, учёный в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания. В 2017 году номинирована РАН на Золотую медаль за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.

Из интервью Татьяны Черниговской:

Везение с генами — это как рояль «Steinway», доставшийся по наследству. Хорошо, конечно, но играть-то на нём всё равно нужно учиться.
Мозг запоминает всё, мимо чего он прошёл, унюхал, попробовал, услышал, потрогал и так далее. Мозг — не решето. Ничего не высыпается из него. Мы, грубо говоря, ничего не забываем, просто большая часть данных лежит в «папке «Другое»». Поэтому: не надо слушать плохую музыку, не надо читать плохие книги, не надо всякое дерьмо есть, не надо дрянь пить, не нужно общаться с плохими людьми.

Говоря в общем, для творчества необходимо снять когнитивный контроль и не бояться ошибок. Ошибки — это прекрасно. Да и кто скажет, что такое ошибка?

Многие творческие люди говорят, что озарения приходят неожиданно, во время рутинных действий, никак не связанных с решаемой задачей: я смотрю телевизор, читаю книгу — и вдруг у меня образуется эта долго не появлявшаяся связь! История науки свидетельствует: открытие нельзя спланировать, кроме технических достижений (их может совершать и компьютер), и идеи приходят в голову, когда человек совершенно к этому не готов.

Открытие нельзя сделать по плану. Правда, есть существенная добавка: они приходят подготовленным умам. Понимаете, таблица Менделеева не приснилась его кухарке. Он долго работал над ней, мозг продолжал мыслить, и просто «щелкнуло» во сне. Я так говорю: таблице Менделеева страшно надоела эта история, и она решила ему явиться во всей красе.

У людей неправильные установки, они считают, что, например, повар хуже, чем дирижер. Это не так: гениальный повар перекроет всех дирижеров, я вам как гурман говорю. Сравнивать их все равно что кислое и квадратное — неправильно поставлен вопрос. Каждый хорош на своем месте.

Не мыслить «как все», или проблемы творческих детей:
Творческие люди обучаются сами и начинают это делать очень рано. Свои необычные идеи, свои открытия они никогда не считают чем-то экстраординарным. Это для них самая обычная и очевидная вещь. Они часто не понимают, в чем, собственно, состоит их заслуга, если всё так очевидно. Очевидно ИМ…

У таких людей, как правило, неприятности в школе, большая их часть умнее учителей. Они, конечно, не знают того, что знают учителя, но они могут быть умнее. И поэтому попадают в очень сложную ситуацию, оказываясь под прессингом общества.

У меня был коллега, детский врач-терапевт, он рассказал такую историю. Один мальчик — тотальный двоечник в школе, сидя дома, будучи семи лет от роду, изобрел паровой двигатель. И не просто его изобрел, а собрал.

Представьте себе: паровой двигатель на подсолнечном масле, брызгая этим самым раскаленным маслом, носится по квартире! При этом мальчика все считают дурачком.

Почему необходимо читать:
Чтобы развиваться, надо читать сложную литературу. Важно линейное чтение — от начала до конца. Гипертекст, вынуждающий кликать на выделенное слово и как бы проваливаться в него, порождает нестройность мысли.

Люди, которые выросли на таком типе чтения, не в состоянии прочесть большой текст целиком. У них рваное сознание — кое-что отсюда, оттуда. Когда спрашиваешь ребенка, про что был этот рассказ, он вам его не может пересказать.

Прогнозы ученых о будущем чтения неоптимистичны — предрекают серьезный раскол между возможностями интеллектуальной элиты и основной массы населения земного шара.

Но если дети будут только комиксами заниматься, у них не выработается не только алгоритм для чтения сложной литературы, которая формирует сознание, но и алгоритм сложного думания — они будут думать только на какую кнопку нажать, чтоб тебе гамбургер привезли.

Мозг пластичен не только в детстве, как считали раньше. Доказано: он образует новые нейронные связи до конца жизни. Любая работа, кроме скучной и рутинной, приносит пользу для мозга. Главное — иметь дело с постоянно меняющейся, сложной информацией.

Способность получить высококлассное образование может стать элитарной привилегией, доступной только «посвященным». Вспомним Умберто Эко, предлагавшего в романе «Имя розы» пускать в Библиотеку только тех, кто умеет, кто готов воспринимать сложные знания. Произойдет разделение на тех, кто будет уметь читать сложную литературу, и тех, кто читает вывески, кто таким клиповым образом хватает информацию из интернета. Оно будет раздвигаться все больше и больше.

«Если мы ляжем на диван и будем там лежать полгода, то не сможем встать. Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться. Мозг должен тяжело работать. Тяжело – ключевое слово. Мозгу должно быть трудно. Книга, которая может быть для кого-то легкая, но для вас она сложная. Фильм, который вы не понимаете. Значит, вы будете думать, читать критику. Или спектакль, где не ясно, что хотел сказать режиссер. В таком случае мозг будет занят работой».

© Татьяна Черноговская

Источник: http://2planeta.ru/news/tatjana_chernigovskaja_mozhno_roditsja_mocartom_no_nikogda_im_ne_stat/2019-03-13-72344

Метки: здоровье, психология

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Один комментарий»

  • 5715 4924
    Леонид Петрович Плотников 13 марта 2019 в 23:51 Ссылка
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    Проблема мне близка. Несмотря на почтенные годы стараюсь не расслабляться и загружать мозги. К примеру, стараюсь поддержать квалификацию водителя, хотя вождение машины уже не доставляет никакого удовольствия. Но езда по городу вынуждает мозг очень напрягаться. Это помогает держаться в тонусе, а вот сверстники – предпочитают телевизор…

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