Состояние российской экономики в феврале 2019 г.

Февраль для российской экономики не стал прорывным, но оказался в целом позитивным и ознаменовался завершением нескольких стратегических проектов, которые поддержат рост в будущем. Подробности – в ролике.



«Пульс страны» – это спецвыпуск проекта «Время-вперёд!», выходящий в начале каждого месяца. Проект реализуется при поддержке участников Клуба «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/klub-vv



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Автор проекта #ПульсСтраны и #ВремяВперёд! #ЕвгенийСупер



В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmn…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bZRRqrqzCIw