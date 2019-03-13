Сердце. Оно полно тайн!
22:11. 13 марта 2019 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- Каждая из миллионов сердечных клеток имеет свой собственный пульс.
- Мышечные волокна нашего «двигателя» не подвержены старению.
- Масса сердца составляет всего 250–350 г, причём женское сердце весит меньше мужского. А в среднем размер данного органа сходен по величине с размером кулака человека.
- Как правило, сердце представительниц прекрасного пола бьётся несколько быстрее, чем мужское: 78 ударов в течение минуты против 70.
- Ритм сердца не изменен и, как свидетельствуют специалисты, больше всего схож с ритмами вальса.
- Биться сердце у будущего ребёнка начинает уже в конце третьей недели после зачатия. Частота же сердечных сокращений плода около 150-ти ударов в минуту, что, как известно, в два раза больше, чем у взрослых.
- Долгое время считалось, что впервые человеческое сердце было изображено в 16 веке бельгийским медиком. Но не так давно археологи обнаружили в Мексике сосуд из глины, весьма напоминающий сердце. Так вот изготовлен он предположительно на 2500 лет ранее.
- Сердца человека и свиньи совершенно идентичны.
- Принято считать, что сердце располагается слева, и когда нам нужно кого-то убедить в истинности своих заверений, мы обычно прикладываем руку именно в ту область нашего тела. Однако, вопреки расхожему мнению, сердце находится приблизительно в центре грудины, а если точнее, то – две трети части слева и треть – справа, под грудиной, при этом орган слегка наклонён влево (и лишь иногда вправо).
- Смех согревает не только душу. Согласно исследованиям, эта реакция человека на юмор тормозит выработку кортизола – гормона стресса, нормализует давление, способствует улучшению деятельности сердца.
- Удивительно, но сердца поющих в хоре людей начинают биться в унисон.
- Как утверждают специалисты, человеческое сердце отличается таким внушительным запасом прочности, что его в полной мере может хватить на жизнь длиною не менее, чем 150 лет.
- В Древнем Египте были уверены: безымянный палец руки «соединён» особенным каналом с сердцем. Собственно поэтому и укоренился обычай надевать кольцо при вступлении в брак именно на этот палец.
- Также древние египтяне полагали, что сердце и иные не менее важные органы можно двигать, переставлять внутри организма по своему усмотрению.
- Секундная стрелка на часах была изобретена в конце 17 века доктором Джоном Флоуэром, который приступал к исследованиям ритма человеческого пульса.
- Когда наше сердце пребывает в спокойном состоянии, за 24 часа оно сокращается около 100000 раз, а проходит через него примерно десять тонн крови.
- Медикам известен случай из современной практики об остановившемся и вновь забившемся через… четыре дня сердце.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8465612.html