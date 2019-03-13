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Сердце. Оно полно тайн!

22:11. 13 марта 2019 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал:
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  1. Каждая из миллионов сердечных клеток имеет свой собственный пульс.

  2. Мышечные волокна нашего «двигателя» не подвержены старению.

  3. Масса сердца составляет всего 250–350 г, причём женское сердце весит меньше мужского. А в среднем размер данного органа сходен по величине с размером кулака человека.

  4. Как правило, сердце представительниц прекрасного пола бьётся несколько быстрее, чем мужское: 78 ударов в течение минуты против 70.

  5. Ритм сердца не изменен и, как свидетельствуют специалисты, больше всего схож с ритмами вальса.

  6. Биться сердце у будущего ребёнка начинает уже в конце третьей недели после зачатия. Частота же сердечных сокращений плода около 150-ти ударов в минуту, что, как известно, в два раза больше, чем у взрослых.

  7. Долгое время считалось, что впервые человеческое сердце было изображено в 16 веке бельгийским медиком. Но не так давно археологи обнаружили в Мексике сосуд из глины, весьма напоминающий сердце. Так вот изготовлен он предположительно на 2500 лет ранее.

  8. Сердца человека и свиньи совершенно идентичны.

  9. Принято считать, что сердце располагается слева, и когда нам нужно кого-то убедить в истинности своих заверений, мы обычно прикладываем руку именно в ту область нашего тела. Однако, вопреки расхожему мнению, сердце находится приблизительно в центре грудины, а если точнее, то – две трети части слева и треть – справа, под грудиной, при этом орган слегка наклонён влево (и лишь иногда вправо).

  10. Смех согревает не только душу. Согласно исследованиям, эта реакция человека на юмор тормозит выработку кортизола – гормона стресса, нормализует давление, способствует улучшению деятельности сердца.

  11. Удивительно, но сердца поющих в хоре людей начинают биться в унисон.

  12. Как утверждают специалисты, человеческое сердце отличается таким внушительным запасом прочности, что его в полной мере может хватить на жизнь длиною не менее, чем 150 лет.

  13. В Древнем Египте были уверены: безымянный палец руки «соединён» особенным каналом с сердцем. Собственно поэтому и укоренился обычай надевать кольцо при вступлении в брак именно на этот палец.

  14. Также древние египтяне полагали, что сердце и иные не менее важные органы можно двигать, переставлять внутри организма по своему усмотрению.

  15. Секундная стрелка на часах была изобретена в конце 17 века доктором Джоном Флоуэром, который приступал к исследованиям ритма человеческого пульса.

  16. Когда наше сердце пребывает в спокойном состоянии, за 24 часа оно сокращается около 100000 раз, а проходит через него примерно десять тонн крови.

  17. Медикам известен случай из современной практики об остановившемся и вновь забившемся через… четыре дня сердце.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8465612.html

Метки: здоровье, интересно, сердце, человек

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