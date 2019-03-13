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Процесс эволюции мозга резко ускорился: что ждёт человечество? (ВИДЕО)

04:00. 13 марта 2019 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:
Процесс эволюции мозга резко ускорился: что ждёт человечество? (ВИДЕО) | Русская весна

Как в течение мировой истории общество избавлялось от гениев.

Как шёл отрицательный отбор элит в Российской Империи — наша история сквозь призму эволюции мозга.

Как связаны значимые мировые события с этапами искусственного отбора по степени интеллекта.

Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1552407824

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 2640 1942
    Oleg 13 марта 2019 в 12:38 Ссылка
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    По данным журналистских исследований сейчас в органы власти, в основном идут:
    1. за деньгами
    2. те, кто привык тупо исполнять приказы, не перечя начальнику
    3. по блату: дети чиновников, бизнесменов, полицаев и т.д.

    В советское время, когда ударным трудом создавались условия и промышленные предприятия для будущих вороваек и расхитителей народного достояния я помню, каким должен быть руководитель предприятия и чиновник. По крайней мере, он должен быть вначале рабочим ударником труда или специалистом высокой квалтфикации на производстве. А потом трудовые коллективы выдвигали кандидатуру в чиновничий аппарат. Исходя из этого чиновники решали народные дела и не опустошали государственную казну, т.к. прошли трудовую закалку и воспитание в трудовых коллективах.
    А сейчас в каких коллективах проходят воспитание будущие чиновники? В семьях коррупционеров или проходят подобное воспитание уже на местах. Эволюция “ускорилась”. Шутка, но …

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