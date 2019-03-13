Процесс эволюции мозга резко ускорился: что ждёт человечество? (ВИДЕО)
04:00. 13 марта 2019 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Как в течение мировой истории общество избавлялось от гениев.
Как шёл отрицательный отбор элит в Российской Империи — наша история сквозь призму эволюции мозга.
Как связаны значимые мировые события с этапами искусственного отбора по степени интеллекта.
Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1552407824
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По данным журналистских исследований сейчас в органы власти, в основном идут:
1. за деньгами
2. те, кто привык тупо исполнять приказы, не перечя начальнику
3. по блату: дети чиновников, бизнесменов, полицаев и т.д.
В советское время, когда ударным трудом создавались условия и промышленные предприятия для будущих вороваек и расхитителей народного достояния я помню, каким должен быть руководитель предприятия и чиновник. По крайней мере, он должен быть вначале рабочим ударником труда или специалистом высокой квалтфикации на производстве. А потом трудовые коллективы выдвигали кандидатуру в чиновничий аппарат. Исходя из этого чиновники решали народные дела и не опустошали государственную казну, т.к. прошли трудовую закалку и воспитание в трудовых коллективах.
А сейчас в каких коллективах проходят воспитание будущие чиновники? В семьях коррупционеров или проходят подобное воспитание уже на местах. Эволюция “ускорилась”. Шутка, но …