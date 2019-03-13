Процесс эволюции мозга резко ускорился: что ждёт человечество? (ВИДЕО)

Как в течение мировой истории общество избавлялось от гениев.

Как шёл отрицательный отбор элит в Российской Империи — наша история сквозь призму эволюции мозга.

Как связаны значимые мировые события с этапами искусственного отбора по степени интеллекта.

Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев.

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