Как оставаться спокойным в любой ситуации? Гнев и злость. Избавление от ненужных мыслей.

Как оставаться спокойным в любой ситуации?

Что такое Гнев и злость?

Как избавиться от ненужных мыслей?



Ответы на вопросы Алексея Орлова к семинару «Управление судьбой» в Екатеринбурге 23 и 24 марта 2019 года.

Часть 2.



Часть 1 https://youtu.be/uYR9f1f1O3c



1. Как оставаться спокойным в ситуации, которая тебя просто взрывает изнутри? Может ли гнев и злость быть производной СТРАХА?



2. Можно ли избавиться от ненужных, навязчивых мыслей.



3. Откуда они появляются, чьи это мысли, если не мои, то кто или что их поставляет?



Желаем всем ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ESNUvOZptSE