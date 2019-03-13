Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Как оставаться спокойным в любой ситуации? Гнев и злость. Избавление от ненужных мыслей.

12:53. 13 марта 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Как оставаться спокойным в любой ситуации?
Что такое Гнев и злость?
Как избавиться от ненужных мыслей?

Ответы на вопросы Алексея Орлова к семинару «Управление судьбой» в Екатеринбурге 23 и 24 марта 2019 года.
Часть 2.

Часть 1 https://youtu.be/uYR9f1f1O3c

1. Как оставаться спокойным в ситуации, которая тебя просто взрывает изнутри? Может ли гнев и злость быть производной СТРАХА?

2. Можно ли избавиться от ненужных, навязчивых мыслей.

3. Откуда они появляются, чьи это мысли, если не мои, то кто или что их поставляет?

Желаем всем ДОБРА!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ESNUvOZptSE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А.Г. Невзоров: Развал - перспектива любой империи
... авторское удовлетворение. Он оставил свою пописку, ему ...сейчас вы говорите довольно спокойно и даже хладнокровно,...: Александр Глебович, смотрите какая ситуация, я немного поясню, ...развалиться – это обязательная перспектива любой империи.Ведущий: Александр, ...
Как важно быть спокойным: почему уравновешенность напрямую влияет на качество жизни
.... Можем ли мы в любой из этих ситуаций оставаться спокойными — действительно важно, ведь ... а в том, как мы переживаем сложившуюся ситуациюкак ужасную или самую обыкновенную...жизнь всегда именно такая, как есть. Дайте ситуации время Раздражение — это ...
Школа и Клуб как модели общества
...было достаточно, чтобы принять смерть спокойно. - Национальность – это ...– мир неповторим, мы любим – и любой любим. А.Лопатина, М.... себя. Например, вспомните ситуацию, когда дел вокруг столько... оставил?" Но кто может сам себя покинуть? Как покроет...
В наши дни завоёванные не хотят вести себя, как завоёванные
...район и торопливо записывал советы, как оставаться в живых. Но это ..., и стрельбе в стрессовых ситуациях. Все это дало нам ...и доложил в штаб нашу ситуацию. У нас здорово бабахнуло...... он спокойно решил. Следовало создать для него "вилку", любое решение которой...
Две России: как убивают провинцию
...чувствуют всю губительность любых попыток «перестроить»...спокойнее благодаря остаткам советской промышленности, с помощью которой хоть как...ситуации банкротства, местная власть будет бессильна как-то повлиять на ситуацию... городам-«донорам» оставили минимум 30% ...
Как отдохнуть в Крыму недорого без смс и регистрации
...по национальному признаку - в любой череп влезает примерно одинаковое ...мог себе позволить в этой ситуации - напомнить ему, что ...а он в это время оставался в сознании, оказывал сопротивление ..., что такая держава, как РФ, спокойно может вести три-четыре войны...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>