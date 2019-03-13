Е.Ю.Спицын. Интервью газете “Культура”. “К юбилею “Крымской весны”: страницы истории”

По некоторым сведениям, которые были получены нетрадиционными способами. Заказ убийства Светланы Де Роган Левашовой был осуществлён десятым президентом Федерального Резервного Банка в Кливленде, США, Сандрой Пианалто (Sandra Pianalto). Вот отрывок из ...
Глава Совета министров Крыма Василий Джарты получил просьбу, на которую не сможет ответить отказом. Мусульманский фонд «Ватандаш-Сотечественник» обратился к нему за содействием в реализации «благотворительных программ по возвращению насильственно ...
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Столицу Руси - Киев на Днепре основал в 585 году на Замковой горе в виде крепости Великий армянский князь (нахарар) Смбат Багратуни (смотри Себеос, «История Армении», 7 век). Первоначально столица была названа Смбатас. Потомки Смбата Багратуни — Куар (Кий...