Цифровое мошенничество. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Как не лишиться своих денег?

Международная платежная система Visa разрешит не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до трёх тысяч рублей. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает одну тысячу. Этой новости обрадовались не столько держатели карт, сколько мошенники, которые давно промышляют воровством денег с банковских карт.



Содержание:



6:47 – про валютную ипотеку;

17:25 – о кассах взаимопомощи;

21:20 – о цифровом мошенничестве;

23:35 – о национальной платёжной системе «Мир»;

26:35 – о вытеснении системы SWIFT;

28:30 – о противоречиях внутри ЕС;

29:22 – о перспективах рынка СПГ;

31:00 – о газовом доминировании США;

31:50 – о дедолларизации.﻿



Каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждет в нём простого гражданина нашей страны? Расскажут:



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