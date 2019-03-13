1939-1941. Загорск и его жители на снимках Александра Гринберга. Часть 1
15:45. 13 марта 2019 Просмотров - 293 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
01. 1934. 1 мая
02. 1939. 12 мая
03. 1939. 12 мая
04. 1939. 12 мая
05. 1939. 12 мая
06. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры
07. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры
08. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры
09. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры
10. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры
11. 1940. 4 июня. Троице-Сергиевая Лавра
12. 1940. 4 июня. В Троице-Сергиевой лавре
13. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра
14. 1940. 24 июня. В Троице-Сергиевской Лавре
15. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра
16. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена
17. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена
18. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена
19. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена
20. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена
21. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена
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Даешь больше фоток иудея, как гибриды и дегенераты отстраивают иудейские святыни.
А, забыл, больше минусов, товарисчи. Попрошу больше минусов