1939-1941. Загорск и его жители на снимках Александра Гринберга. Часть 1

01. 1934. 1 мая02. 1939. 12 мая03. 1939. 12 мая04. 1939. 12 мая05. 1939. 12 мая06. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры07. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры08. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры09. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры10. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры11. 1940. 4 июня. Троице-Сергиевая Лавра12. 1940. 4 июня. В Троице-Сергиевой лавре13. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра14. 1940. 24 июня. В Троице-Сергиевской Лавре15. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра16. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена17. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена18. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена19. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена20. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена21. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена

Источник: https://humus.livejournal.com/6515215.html