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1939-1941. Загорск и его жители на снимках Александра Гринберга. Часть 1

15:45. 13 марта 2019 Просмотров - 293 Один комментарий Опубликовал:



01. 1934. 1 мая


02. 1939. 12 мая


03. 1939. 12 мая


04. 1939. 12 мая


05. 1939. 12 мая


06. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры


07. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры


08. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры


09. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры

10. 1939. 12 мая. Аттракционы у Троице-Сергиевой лавры


11. 1940. 4 июня. Троице-Сергиевая Лавра


12. 1940. 4 июня. В Троице-Сергиевой лавре


13. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра


14. 1940. 24 июня. В Троице-Сергиевской Лавре


15. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая Лавра


16. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена


17. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена


18. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена


19. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена


20. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена


21. 1940. 13 июля. Троице-Сергиевая лавра, Восточная стена

Источник: https://humus.livejournal.com/6515215.html

Метки: загорск, история, Россия, фото

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Один комментарий»

  • 1158 83
    Андрей 7 13 марта 2019 в 18:52 Ссылка
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    Даешь больше фоток иудея, как гибриды и дегенераты отстраивают иудейские святыни.
    А, забыл, больше минусов, товарисчи. Попрошу больше минусов

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