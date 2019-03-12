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Вместе или врозь? Плюсы и минусы. Алексей Орлов и Михаил Ять

13:28. 12 марта 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Вместе или врозь?

Алексей Орлов и Михаил Ять

Часто к нам приходят вопросы о выгоде и пользе той картины Мира, о которой мы часто говорим. Чтобы ответить на этот вопрос подробней, мы решили записать эту передачу…

А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7zMiEZGYMiU

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