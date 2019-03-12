Главная » Политика

Владимир Путин подписал указ о биологической и химической безопасности

19:50. 12 марта 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Президент РФ подписал указ о разработке комплекса мер по противостоянию биологическим угрозам

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности. Эта проблема в последнее время на самом деле стала очень актуальной. В частности из-за возросшей активности США в этой сфере – только за последнее время Вашингтон построил около 200 военных биолабораторий, в том числе и в непосредственной близости к российским границам.

 

Доподлинно известно, что в этих лабораториях разрабатываются биопатогены, напрямую угрожающие как непосредственно России, так и всему миру. Особое внимание обращается на лабораторию «Лугара». Этот расположенный в Грузии объект несет колоссальную опасность в виду того, что именно там разрабатываются новые штаммы крайне опасных инфекционных заболеваний. По имеющейся информации в Грузии также существует полигон США для испытания биооружия.

Подобные объекты есть и у западных границ России, в Прибалтике и Украине. Вероятно, именно с их деятельностью связанны эпидемии африканской чумы свиней в Латвии и участившиеся вспышки редких инфекционных заболеваний на Украине. Многие эксперты сходятся во мнении, что в этих странах давно ведется испытание биологического оружия непосредственно на населении страны.

Предельно ясно, что подобные лаборатории несут в себе колоссальную угрозу. Малейшая утечка может привести к тяжелейшим последствиям, в том числе и для России. Именно поэтому Владимиром Путиным был подписан указ о разработке комплекса мер по противостоянию этим угрозам. Практическая реализация положений указа была возложена на Кабинет министров.

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
2017 год — Год Экологии: биосфера, техносфера и человек
...2016 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении Года ...техногенному, технократическому, и ретроградно-биологическому проектам, и относящийся более...количественные и качественные (медико-биологические и социокультурные) показатели, ...
ГМО - заражение другого вида аналогами раковых клеток
...им. Н.И. Вавилова, доктором биологических наук, заслуженным деятелем науки, академиком... 31 января 2015 года Президент Владимир Путин подписал указ о введении в РФ Стратегии...справка: ГМО можно считать оружием биологической войны. Только одна компания Монсанто...
Новости России и Крыма. Сегодня 13 марта 2015
... РФ и Венгрия подписали документы на постройку ... в Вашингтоне они указали на «необходимость полного... в сфере обеспечения биологической безопасности является необходимость ...Информация о рождении ребенка у Владимира Путина не соответствует действительности», —...
Трамп по Фрейду...
...семена, яйца, споры или другой биологический материал , способный распространяться за ... источники, этот "странный" указ Обама подписал под давлением и в связи...полях саммита G20 наедине "предупредил Владимира Путина" о серьезных последствиях якобы ...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
... категорический отказ Украины подписать ассоциацию на предложенных... неделе президент России Владимир Путин Украина уже давно ...Уолтера Рида, который занимается биологическим оружием. Кстати - ...На сегодняшний день действует указ президента Украины, который...
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
... не остановило Владимира Путина от создания нестабильности... которым Обама просто подписался как «автор», олицетворяющий.... Здесь важно указать на одно важное... специфический биологический вид, и существуют специфические биологические видовые закономерности...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>