Владимир Путин подписал указ о биологической и химической безопасности

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности. Эта проблема в последнее время на самом деле стала очень актуальной. В частности из-за возросшей активности США в этой сфере – только за последнее время Вашингтон построил около 200 военных биолабораторий, в том числе и в непосредственной близости к российским границам.

Доподлинно известно, что в этих лабораториях разрабатываются биопатогены, напрямую угрожающие как непосредственно России, так и всему миру. Особое внимание обращается на лабораторию «Лугара». Этот расположенный в Грузии объект несет колоссальную опасность в виду того, что именно там разрабатываются новые штаммы крайне опасных инфекционных заболеваний. По имеющейся информации в Грузии также существует полигон США для испытания биооружия.

Подобные объекты есть и у западных границ России, в Прибалтике и Украине. Вероятно, именно с их деятельностью связанны эпидемии африканской чумы свиней в Латвии и участившиеся вспышки редких инфекционных заболеваний на Украине. Многие эксперты сходятся во мнении, что в этих странах давно ведется испытание биологического оружия непосредственно на населении страны.

Предельно ясно, что подобные лаборатории несут в себе колоссальную угрозу. Малейшая утечка может привести к тяжелейшим последствиям, в том числе и для России. Именно поэтому Владимиром Путиным был подписан указ о разработке комплекса мер по противостоянию этим угрозам. Практическая реализация положений указа была возложена на Кабинет министров.