Сводки от ополчения Новороссии 12 марта 2019

Мы хотим приурочить наш конкурс ко дню рождения настоящего патриота, а главное — настоящего Человека — Алексея Мозгового, который родился 3 апреля 1975 года. В свое время Алексей Борисович сам писал стихи. Одно из самых известных его стихотворений, по факту, — пророческое. Оно было написано 1 июня 2013 года. Еще не было ни Майдана, ни войны на Донбассе… Но когда пришло время — Алексей Мозговой, не задумываясь, взял в руки оружие и встал на защиту своей Родины.

Подробности «Русской Весне» рассказали организаторы конкурса.

Алексей Мозговой был одним из видных лидеров Луганской Народной Республики, командиром 14-го батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР (батальона «Призрак»). Был убит в результате спецоперации украинских спецслужб.

«Неплохо в мае умереть,

Могильщику копать удобно.

И соловьи всё будут петь,

В последний раз так бесподобно.

Под грохот первых майских гроз,

Вместо унылых отпеваний…

И дождь прольётся вместо слёз,

Он смоет грусть воспоминаний.

Могильный холмик приютит

Под покрывалом трав зелёных.

Пусть даже крест там не стоит,

Среди берёзок утомлённых.

Под шелест листьев молодых,

Что только к жизни потянулись.

Пока ещё нет трав седых,

А только-только всё проснулось.

Неплохо в мае умереть…

Остаться в свежести весенней.

И хоть не смог я всё успеть,

Но не осталось уж сомнений…

Неплохо, в мае умереть…»

Мы должны помнить свою историю и своих героев. Именно поэтому наш конкурс посвящен его памяти.

Конкурс будет проводиться в 2 этапа.

1 этап проходит до 27.03.2019 года до 23.55.

После этого будет выбрано 10 лучших стихов, которые и перейдут во 2 этап конкурса.

2 этап проходит с 27.03.2019 года до 02.04.2019 года путем открытого голосования в официальной группе «Союза добровольцев Донбасса» «ВКонтакте».

По итогам 2 этапа открытого голосования добровольцами и участниками нашего сообщества будут выбраны 3 стихотворения, набравшие наибольшее количество голосов, которые и станут победителями нашего конкурса. Победители будут награждены призами.

Итоги конкурса будут объявлены 03.04.2019 года.

Важно!!!

Работы на конкурс принимаются на электронную почту: [email protected] в формате:

♦ ФИО/псевдоним/позывной.

♦ Номер телефона.

♦ Так как наш конкурс для добровольцев, мы просим краткое описание боевого/гуманитарного пути (убедительная просьба: учитывать, что эта информация может быть опубликована).

♦ Название стихотворения.

♦ Само произведение (Внимание! На 1 добровольца принимается не более двух стихотворений).

Обо всех изменениях и результатах конкурса будет сообщаться на наших официальных ресурсах МОО «СДД»: https://sddonbassa.ru/; https://vk.com/uniondonbass.

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