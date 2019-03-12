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Сводки от ополчения Новороссии 12 марта 2019

10:44. 12 марта 2019 Просмотров - 277 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов 12 марта 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Каратели ВСУ активно применяют против ополченцев ПТУРы

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Последствия обстрела Васильевской насосной станции со стороны ВФУ

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В шаге от катастрофы: последствия атаки ВСУ (ВИДЕО)

В шаге от катастрофы: последствия атаки ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», 9 марта в первый день так называемого весеннего перемирия украинские оккупанты открыли огонь по позициям Армии ДНР и по Васильевской насосной станции. 

Противотанковая ракета попала в бетонный забор насосной станции, что спасло основной машинный зал от повреждений.

Военнослужащие и военкоры Армии ДНР показали последствия удара ВСУ по важнейшему узлу водоснабжения.

Огонь целенаправленно велся по цеху управления узлами и агрегатами, с целью его уничтожения.

Таким образом, промах карателей отвёл катастрофу от Донбасса по обе стороны линии разграничения — ведь насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода является важнейшим объектом системы водоснабжения региона, которая обеспечивает подачу воды из канала Северский Донец — Донбасс на пять фильтровальных станций Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

В случае ее разрушения или остановки более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек останутся без воды, что неизбежно приведет к гуманитарной катастрофе.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Народной милиции ДНР.

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«Обожжённые сердца»: памяти Героя Донбасса Алексея Мозгового

«Обожжённые сердца»: памяти Героя Донбасса Алексея Мозгового | Русская весна

Мы хотим приурочить наш конкурс ко дню рождения настоящего патриота, а главное — настоящего Человека — Алексея Мозгового, который родился 3 апреля 1975 года. В свое время Алексей Борисович сам писал стихи. Одно из самых известных его стихотворений, по факту, — пророческое. Оно было написано 1 июня 2013 года. Еще не было ни Майдана, ни войны на Донбассе… Но когда пришло время — Алексей Мозговой, не задумываясь, взял в руки оружие и встал на защиту своей Родины.

Подробности «Русской Весне» рассказали организаторы конкурса.

Алексей Мозговой был одним из видных лидеров Луганской Народной Республики, командиром 14-го батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР (батальона «Призрак»). Был убит в результате спецоперации украинских спецслужб.

«Неплохо в мае умереть,
Могильщику копать удобно.
И соловьи всё будут петь,
В последний раз так бесподобно.

Под грохот первых майских гроз,
Вместо унылых отпеваний…
И дождь прольётся вместо слёз,
Он смоет грусть воспоминаний.

Могильный холмик приютит
Под покрывалом трав зелёных.
Пусть даже крест там не стоит,
Среди берёзок утомлённых.

Под шелест листьев молодых,
Что только к жизни потянулись.
Пока ещё нет трав седых,
А только-только всё проснулось.

Неплохо в мае умереть…
Остаться в свежести весенней.
И хоть не смог я всё успеть,
Но не осталось уж сомнений…

Неплохо, в мае умереть…»

Мы должны помнить свою историю и своих героев. Именно поэтому наш конкурс посвящен его памяти.

Конкурс будет проводиться в 2 этапа.

1 этап проходит до 27.03.2019 года до 23.55.
После этого будет выбрано 10 лучших стихов, которые и перейдут во 2 этап конкурса.

2 этап проходит с 27.03.2019 года до 02.04.2019 года путем открытого голосования в официальной группе «Союза добровольцев Донбасса» «ВКонтакте».

По итогам 2 этапа открытого голосования добровольцами и участниками нашего сообщества будут выбраны 3 стихотворения, набравшие наибольшее количество голосов, которые и станут победителями нашего конкурса. Победители будут награждены призами.

Итоги конкурса будут объявлены 03.04.2019 года.

Важно!!!

Работы на конкурс принимаются на электронную почту: [email protected] в формате:

♦ ФИО/псевдоним/позывной.

♦ Номер телефона.

♦ Так как наш конкурс для добровольцев, мы просим краткое описание боевого/гуманитарного пути (убедительная просьба: учитывать, что эта информация может быть опубликована).

♦ Название стихотворения.

♦ Само произведение (Внимание! На 1 добровольца принимается не более двух стихотворений).

Обо всех изменениях и результатах конкурса будет сообщаться на наших официальных ресурсах МОО «СДД»: https://sddonbassa.ru/; https://vk.com/uniondonbass.

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Обстрел позиций ДНР под Ясиноватой



Попадания из ПТУРов по позициям военных ДНР в районе Ясиноватского блокпоста.



Сообщается об одном погибшем и трех раненых.

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«Не покидайте дома!» — оккупанты обратились к жителям Мариуполя

«Не покидайте дома!» — оккупанты обратились к жителям Мариуполя | Русская весна

В оккупированном Мариуполе 13–14 марта будут проводиться «превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам».

Об этом сообщает командование «ООС».

Украинские оккупанты призывают жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

«В случае необходимости передвижения в другие районы города просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее)», — говорится в сообщении.

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Есть ли разочарование от итогов Русской весны? — Захар Прилепин

Есть ли разочарование от итогов Русской весны? — Захар Прилепин | Русская весна

К пятой годовщине известных событий наш портал открывает широкую общественную дискуссию на тему «5 лет Русской Весны — есть ли разочарование?» Вернувшись в 2014 год, включились бы вы вновь в борьбу с преступным киевским режимом?

Отвечать на этот вопрос будут известные политические и общественные деятели, эксперты, философы, ополченцы — непосредственные участники событий.

Захар Прилепин — известный писатель, бывший заместитель командира батальона Армии ДНР, активный участник многих событий, происходивших на Донбассе:

«Есть и разочарование, есть и радость, много чего есть. Слишком много похорон, чтоб спокойно обо всём говорить.

Успокаиваю себя тем, что в XVII веке — расстояние от воссоединения Украины с Россией до возврата Киева заняло более полувека. Не говоря про Правобережную Украину. 

Это очень долгие процессы — и тогда уже они были очень долгие, с бесконечной гражданской войной, политической торговлей, красивыми и отвратительными поступками царской власти, то великим прорусским героизмом, то предательством малороссов и так далее. 

Более того, плюс-минус так же долго всё происходило и на Кавказе, и на Яике, и с Сибирью, и с Дальним Востоком. История — вещь долгая. И в России лучше жить долго. Но хотелось бы хоть одним глазком посмотреть. 

В нашем батальоне многие уже не смогут этого сделать. В том числе бойцы и офицеры, которые воевали два, три, четыре и даже пять лет и погибли только что, или в 2018-м, или в 2017-м. Надеюсь, хоть кто-то это увидит из нас. 

В любом случае — уже то, что мы все по итогам Русской весны имеем — на самом деле, немало. Уверяю вас: это огромные и территориальные, и человеческие приобретения. А о том, почему эти приобретение не стали ещё более весомыми, — отдельный разговор. И не думаю, что он всем будет приятен. Отложим его на потом. Причём я далеко не только российскую власть имею в виду.

Хотя кое-какие вещи куда подробнее будут сказаны в моей книжке «Некоторые не попадут в ад». Выйдет через пару недель.

Как бы поступил, если бы вернулся в весну 2014-го? Да поступал бы плюс-минус так же. Да, да, да!

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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