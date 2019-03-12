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США: законопроект о Крыме гораздо серьезнее и опаснее, чем может показаться

19:29. 12 марта 2019 Просмотров - 248 4 коммент. Опубликовал:
Источник: ИА Regnum @ Анатолий Кошкин

Народ требует законодательно закончить навязываемую Токио «курильскую тяжбу»

Сообщениям российских СМИ о законопроекте комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса по Крыму даны отличные друг от друга заголовки. В одних случаях отмечается, что конгрессмены законодательно запретили признание Крыма российским и наказали называть возвращение полуострова в состав РФ исключительно «аннексией». А в других — что те же конгрессмены разрешили президенту Трампу, если это будет «в интересах национальной безопасности США», самому решать, признавать суверенитет РФ над Крымом де-юре или де-факто или нет. Остается лишь догадываться, что это за ситуация, когда президент сочтет за благо для Америки признать законность «возвращения Крыма в родную гавань». Можно, конечно, предположить, что это допущение было включено в законопроект с единственной целью получения его одобрения президентом.

Дословно единогласно одобренный комитетом конгресса США законопроект гласит: «Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика США заключается в том, чтобы не признавать суверенитет РФ над Крымом, его территориальными водами или воздушным пространством». То есть американские чиновники и ведомства должны считать Крым «незаконно оккупированным». Особое внимание обращает указание на «территориальные воды и воздушное пространство». Не связано ли это с намерением США не признавать омывающие Крым территориальные воды и воздушное пространство РФ над ним? Если так, то законопроект приобретает весьма зловещее звучание, ибо может быть использован для серьезных провокаций военно-морского флота и военной авиации США вплоть до столкновений с флотом и авиацией РФ.

Капитолий
Adam Moss
Капитолий

В связи с этим американским законопроектом хотелось отметить бы, хотя и не полностью аналогичный, но в известной степени также имеющий отношение с территориальной принадлежностью законопроект ЛДПР, представленный в январе с.г. депутатом Сергеем Ивановым. Как сообщало ИА REGNUM, законопроект запрещает передачу Курил Японии. На инициативу либерал-демократов откликнулись многие эксперты, заявившие, что аналогичный закон необходим не только о Курилах, но и о Крыме и Калининграде. Однако ни руководство Госдумы, ни другие государственные структуры не сочли нужным даже прокомментировать инициативу ЛДПР. На сегодняшний день широкой публике в должной мере не известна судьба законопроекта. Хотя после проведенного опроса жителей Курильских островов и заявлений и. о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и Сахалинской областной думы стало очевидно, что пора ставить точку в продолжающихся переговорах об удовлетворении в какой бы то ни было форме необоснованных и незаконных притязаний Токио на российские земли — Курильские острова.

И в самом деле, почему американские конгрессмены и сенаторы прямо заявляют свои позиции и оформляют их законодательно, а российские депутаты и сенаторы, даже в случае волеизъявления подавляющего большинства народа, вынуждены на кого-то оглядываться и ждать «указаний сверху»?

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101550

Метки: чит.клуб

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4 коммент.»

  • 1884 1370
    Евгений 12 марта 2019 в 19:55 Ссылка
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    Необходимо дополнительно обосновать историческое значение острова Хоккайдо, на котором проживала народность Айнов, имевшие Российское подданство. Исторически остров Хоккайдо является исконно Российской территорией и потребовать возврата территории на историческую родину с выплатой контрибуции за незаконную оккупацию острова.

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    • 181 45
      Вячеслав Евгений 12 марта 2019 в 20:48 Ссылка
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      Действительно, все вокруг принадлежало нам, а остальные жили в морях и реках, пора всех придушить и утопить. И давать нам не по дальневост. Гектару а дать по 100 тысяч гектаров каждому члену семьи, все там золото и нефть каждому, а может и этого нам мало будет. Кто больше! Скорее бы все подохли вот уж у нас земли то ьудет вдоволь

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  • 1195 865
    МариКа 12 марта 2019 в 20:07 Ссылка
    GD Star Rating
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    И в самом деле, почему американские конгрессмены и сенаторы прямо заявляют свои позиции и оформляют их законодательно, а российские депутаты и сенаторы, даже в случае волеизъявления подавляющего большинства народа, вынуждены на кого-то оглядываться и ждать «указаний сверху»?

    Смешно, ей богу))) Достаточно было посмотреть с каким трепетом и почитанием, путем бурных апплодисментов и массовым вставанием с тепленьких кресел, встречали “наши” депутаты коллег из пиндостана.

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