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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 марта 2019

21:37. 12 марта 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

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США заключили соглашение с Талибаном



Катарские источники сообщают, что после 16 дней переговоров в Дохе, США и Талибан заключили соглашение.
Согласно договоренностям, США выведут все свои войска (имеются ввиду именно регулярные войска) из Афганистана, а Талибан обязуется не дружить с "Аль-Каидой" и бороться с терроризмом на территории Афганистана, дабы ИГИЛ или любая другая террористическая группа (Талибан с этим соглашением фактически выбывает из списка террористических организаций и переходит в лагерь "контртеррористов") не могла использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны. Глава американской делегации отметил существенный прогресс по этим двум пунктам.

Предварительная договоренность на эту тему была достигнута еще зимой https://colonelcassad.livejournal.com/4732435.html, о чем сообщалось в целом ряде утечек о ходе переговоров в Дохе. Достижению договоренности предшествовало кровавое нападение талибов на военный лагерь Шорабак, где афганская армия и оккупационные войска понесли большие потери в людях и материальной части.

Согласно требованиям Талибана, США отказались от предварительных условий связанных с обязательствами талибов начать политический процесс с кабульским правительством. Обсуждали простую сделку – вывод оккупационных войск в обмен на обязательство Талибана "бороться с терроризмом", что было одной из главных задач спец.представителя Трампа по Афганистану, изыскивающего способ вывода войск хотя бы с видимостью сохранения лица.

В конце марта состоится следующий раунд катарских переговоров, где будут обговариваться конкретные сроки и механизмы вывода американских войск (в утечках говориться, что американцы заинтересованы в том, чтобы вывести войска к лету 2020 года), а также конкретные обязательства Талибана по борьбе с терроризмом на территории Афганистана и способы верификации этой борьбы, хотя Талибан и так вполне серьезно воюет с ИГИЛ, о чем пропаганда Талибана неизменно рапортует (и даже жалуется, что США помогают ИГИЛ и мешают Талибану бороться с международным терроризмом), акцентируя внимание на том, что талибы лучше справятся с "черными", нежели американцы и кабульское правительство. Судя по итогам переговоров в Катаре, американцы готовы согласиться с такой постановкой вопроса.
Также будут обсуждаться вопросы прекращения огня и формат общения Талибана с правительством в Кабуле после вывода американских войск.

Terrorist Win. Следующий раунд начнут за контр-террористов.


Контртеррористический террорист из Талибана. Постмодернизм он такой.

PS. На фоне переговоров в Дохе Талибан выпустил материал посвященный Мулле Омару, который по утверждениям пропаганды талибов долгие годы жил в нескольких километрах от крупных американских баз перемещаясь по соседним деревням, пока спецназ США искал его в горах. Что примечательно. в отличие от Саддама Хуссейна, Муллу Омара никто не выдал и тот так и умер своей смертью от болезни, не дожив несколько лет до военной победы своего движения.


Согласно утверждениям талибов, Мулла Омар прожил в этом доме 7 лет и 5 месяцев, где и умер от туберкулеза.



PS2. За неделю в боях с талибами погибло более 40 солдат афганской армии. Кроме того отмечается большое кол-во американского пехотного оружия захваченного талибами в ходе нападения на блокпосты афганской армии.

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Некоторые минометные снаряды ИГИЛ* обнаружили в Бахгузе

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Метки: главное, компиляция

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