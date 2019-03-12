Практика аутсорсинга в армии пошла очень хорошо
11:50. 12 марта 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О некоторых результатах введения аутсорсинга в армейскую систему снабжения.
2011-й год.
В настоящее время в обществе активно обсуждаются реформы в армии, которые проводит Министерство обороны Российской Федерации. Особый интерес у солдатских матерей, представителей правозащитных организаций и СМИ вызывает вопрос перехода на систему аутсорсинга, то есть освобождение армии от несвойственных ей функций.
Из выступления президента России Дмитрия Медведева следует, что в целом "практика аутсорсинга в армии пошла очень хорошо".
- Если мы хотим иметь боеспособные Вооруженные силы, они должны заниматься боевой подготовкой, а не чем-то другим, – заявил он.
- Солдаты должны учиться воевать, а не мести улицы, мыть посуду и чистить картошку, – такого взгляда придерживается глава оборонного ведомства России Анатолий Сердюков.
В соответствии с федеральным законом, армия передает гражданским организациям функции по обслуживанию боевой техники и вооружения, оказание банно-прачечных услуг и, главное, организацию питания.
Российские бизнес-структуры с готовностью откликнулись на новации руководства страны и оборонного ведомства. Накопленным опытом в данной сфере в интервью порталу ЮГА.ру поделился Андрей Шокин, председатель правления "RBEGroup", которая уже год успешно осуществляет программу аутсорсинга.
В "RBEGroup" входят организации, которые работают в системе аутсорсинга по обеспечению питанием военнослужащих. Особенно выделяются ООО "Нова-центр", ООО "Аконит", ООО "ЛенПродТорг", ООО "Продкорпорация Северо-Запад, ООО "Сервис-К", ООО "Кейтеринг-Р", ООО "Авангард" и ООО УК "Регион-опт".
По отзывам командиров воинских частей и контролирующих процесс становления аутсорсинга органов, эти фирмы за небольшой промежуток времени успели заработать себе репутацию надежных партнеров, хороших хозяйственников, пользующихся доверием военнослужащих. "Также вкусно как дома!" – не раз говорили солдаты не только своим поварам благодаря их за качественное приготовление пищи, но и родителям, которые приезжали навестить своих детей в армию.
В начале беседы А. Шокин вспоминает известные слова Наполеона Бонапарта: "Народ, который не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую!".
- Система становления аутсорсинга в вооруженных силах на начальном этапе столкнулась с множеством проблем – это и старые столовые с пришедшей в негодность техникой, переквалификация персонала, удаленность некоторых воинских частей от центра, появление на рынке так называемых "фирм-однодневок" и многое другое, – говорит председатель правления RBEGroup". – Несведущие псевдопатриоты сразу стали критиковать нововведения в армии, министра, кричать о развале тыла, но если вспомнить историю, то в Россиик реформаторам всегда было "особое" отношение.
https://www.yuga.ru/articles/economy/6167.html
2019-й год.
Система аутсорсинга в Российской армии не оправдала себя, заявил 11 марта на заседании профильного комитета глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Сложившаяся с 2012 года система аутсорсинга не во всём смогла оправдать себя. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не выполнялись. Военнослужащих некому было кормить, технику не ремонтировали, а в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы», — сказал он.
По словам министра, аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход.
«Например, неплохо показал себя аутсорсинг в обслуживании жилищно-коммунального фонда, электро- и теплохозяйства. Но подрядчики не занимались при этом надлежащим ремонтом, что сказывалось в зимний период, когда случались всевозможные аварии», — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что устранять недостатки приходилось в «авральном режиме».
«Только одних уборщиц и дворников Минобороны содержало около 124 тысяч человек, а ведь ещё были 100 тысяч рабочих на заводах. В результате на содержании оказалась численность, которую можно сопоставить с количеством призывников», — сказал он.
По словам министра, сегодня ситуация изменилась и работа восстановленных штатных войсковых ремонтных органов экономит около одного миллиарда рублей в год.
«Установка в столовых систем контроля питания дала экономию в три миллиарда рублей, а оборудование военных городков приборами учёта коммунальных ресурсов экономит 5,3 миллиарда рублей», — сказал он.
https://www.pnp.ru/politics/autsorsing-v-armii-ne-opravdal-sebya-zayavil-shoygu.html – цинк
Как это напоминает историю с дивизионной системой, которую при Сердюкове отменили, а при Шойгу снова начали возвращать, так как выяснилось, что без дивизионного звена получается не очень.
Именно в силу подобных историй, которые тянутся годами, в России к "реформаторам" действительно "особое отношение".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4836240.html