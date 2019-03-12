Николай Васильев: как добуриться до антарктического подлёдного озера
18:14. 12 марта 2019 Просмотров - 124 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Про озеро “Восток”, часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=vlYrx…
Про озеро “Восток”, часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=xvpWN…
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К 2029 году льды в Антарктиде полностью растают, а в 2031 году начнётся освоение Антарктиды.
С 2020 года зим на планете Земля не будет.