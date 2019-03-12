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Николай Васильев: как добуриться до антарктического подлёдного озера

18:14. 12 марта 2019 Просмотров - 124 Один комментарий Опубликовал:

Про озеро “Восток”, часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=vlYrx…
Про озеро “Восток”, часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=xvpWN…

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vfseHonOmfE

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Один комментарий»

  • 1884 1370
    Евгений 12 марта 2019 в 19:39 Ссылка
    GD Star Rating
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    К 2029 году льды в Антарктиде полностью растают, а в 2031 году начнётся освоение Антарктиды.
    С 2020 года зим на планете Земля не будет.

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