Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии

Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Кто такой Пётр Порошенко?”

19:29. 12 марта 2019 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #Азаров #Порошенко

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oiCwb8pMzOM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. "Хроника экономического безумия 1980-2000-х годов. Часть I"
#МПГУ #Спицын #Азаров
Новости Украины и Новороссии 09 июля 2018
...Рекомендуем:Книги Евгения Спицына============================================================================ Комсомольская площадь 107140...www.youtube.com Николай Азаров: Россия «присвоила» себе...
«Мои университеты и учителя»
... СМИ Н.Я.Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ... Евгения Спицына премьер-министр Украины Николай Янович Азаров с ... России помогут:Книги Евгения Спицына============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия...
Новости Украины и Новороссии 09 января 2019
...очередную провокацию в Керченском проливе. Азаров. 15:59 Инвестиции и заробитчане... очередную провокацию в Керченском проливе. Азаров К оглавлению | Источник: www.... себя в "Константинопольскую матрицу"" #МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ К оглавлению | Источник...
Украинская химера или 23 ступени в пропасть. Часть 3. В. А. Ющенко и В. Ф. Янукович (трагическая насмешка истории — два Виктора — два «победителя»)
СПИЦЫН Евгений Виктор Ющенко и Виктор ..., и глава правительства Н.Я.Азаров по-прежнему пытались усидеть на... Давоса, украинский премьер Н.Я.Азаров добровольно подал в отставку. Казалось...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>