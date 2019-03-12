Госдеп обвинил Россию в венесуэльском кризисе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле, поскольку поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку Николасу Мадуро.

«Российская нефтяная госкомпания „Роснефть“ продолжает покупать нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA вопреки санкциям США, а глава „Роснефти“ Игорь Сечин продолжает спасать режим», — заявил Помпео в понедельник, 11 марта, в Вашингтоне.

Обратите внимание, как Госдеп называет законно избранные власти Венсуэлы «режимом Мадуро».

Он также напомнил, что Россия снабдила Мадуро оружием.

По словам Помпео, Куба является «реальной империалистической державой» по отношению к Венесуэле, поскольку обеспечивает Мадуро и его окружению физическую защиту, а также материальную и политическую поддержку властям Венесуэлы.

«Если нет электричества, то это является чудесным результатом современного кубинского инженерного искусства, если нет воды, то спасибо надо сказать кубинским гидрологам», — указал глава Госдепартамента США.

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Помпео отверг обвинения Мадуро в причастности США к блэкауту в Венесуэле, обвинив в том, что фактически вся страна осталась без электричества, социалистическое правительство страны.

По его словам, Мадуро обещал венесуэльцам лучшую жизнь и социалистический рай. Что касается социализма, то он выполнил свое обещание, подтвердив, что социализм является рецептом экономического краха. Рай у него не удался, сказал Помпео журналистам.

Напомним, Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы в понедельник, 11 марта, объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с отключением электроэнергии на большей части ее территории.

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