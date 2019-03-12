ФКП. Завод наоборот
19:52. 12 марта 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фильм.
“И проиграли бой” (2016)
Книга.
“Мать” – М. Горький (1906)
Песня.
“Пионерлагерь Пыльная Радуга” – тверская рок-группа
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#КонстантинСемин #ФКП