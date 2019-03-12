ФКП. Завод наоборот

Фильм.

“И проиграли бой” (2016)



Книга.

“Мать” – М. Горький (1906)



Песня.

“Пионерлагерь Пыльная Радуга” – тверская рок-группа



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#КонстантинСемин #ФКП

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZGl0F4SisIc