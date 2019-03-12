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ФКП. Завод наоборот

19:52. 12 марта 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Фильм.
“И проиграли бой” (2016)

Книга.
“Мать” – М. Горький (1906)

Песня.
“Пионерлагерь Пыльная Радуга” – тверская рок-группа

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
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#КонстантинСемин #ФКП

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZGl0F4SisIc

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